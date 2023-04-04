Общежитие для студентов – ждём открытия!

На прошлой неделе объект посетила председатель областного комитета образования Вероника Реброва. Вместе с директором Гатчинского педагогического колледжа Мариной Воронцовой они оценили ход работ, которые приближаются к финалу. Сейчас подрядчик собирает мебель, завозит оборудование.

Новое общежитие на 300 мест построено за счет средств регионального бюджета. В общежитии просторные двухместные комнаты, по два кухонных блока на каждом этаже, большая прачечная, два спортивно-тренажерных зала и актовый зал.

Ждём открытия!