Общежитие для студентов – ждём открытия!
Новое общежитие Гатчинского педагогического колледжа им. К.Д. Ушинского совсем скоро откроет свои двери для студентов.
Рубрики: Образование
На прошлой неделе объект посетила председатель областного комитета образования Вероника Реброва. Вместе с директором Гатчинского педагогического колледжа Мариной Воронцовой они оценили ход работ, которые приближаются к финалу. Сейчас подрядчик собирает мебель, завозит оборудование.
Новое общежитие на 300 мест построено за счет средств регионального бюджета. В общежитии просторные двухместные комнаты, по два кухонных блока на каждом этаже, большая прачечная, два спортивно-тренажерных зала и актовый зал.
Ждём открытия!
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