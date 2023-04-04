«ОДК-Сервис» из Гатчины – на областном фестивале ГТО

Участниками фестиваля стали 11 команд, каждая из которых должна была включать по четыре мужчины и четыре женщины в разных возрастных категориях. АО «ОДК-Сервис» представляли: Сергей Астафьев, Андрей Никифоров, Алексей Репин, Иван Степанов, Ирина Архипова, Дарья Коваль, Альбина Ляметова и Ксения Шубина.

Задания для мужчин и женщин были практически одинаковые: плавание на дистанции 50 м; стрельба из положения сидя или стоя с опорой локтей о стол, с дистанции 10 метров из электронного оружия; наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье. Кроме того, девушкам предстояло выполнить отжимания, а мужчинам — подтягивания на высокой перекладине.

За каждое задание участники получали очки, по сумме которых и были определены победители. Сотрудница АО «ОДК-Сервис» Ксения Шубина в личном зачете стала второй в своей возрастной категории.

- В прошлом году мы проводили фестиваль по ГТО среди сотрудников нашего предприятия, а в этом решили попробовать себя на областном уровне. Собрать команду оказалось делом непростым: во-первых, надо было соблюсти требования регламента по участникам, во-вторых, договориться с коллегами. Некоторые, к сожалению, не смогли выступить на фестивале из-за занятости, кто-то накануне уехал в командировку. Но я очень рада, что у нас получилось приехать и показать себя. Очень хочется, чтобы больше сотрудников ОДК-Сервис включались в подобные соревнования, - поделилась организатор и участник команды «ОДК-Сервис» Альбина Ляметова.