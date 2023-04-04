Победы студентов
Студенты ГИЭФПТ из Гатчины в составе спортивного клуба «Защитник» 1 апреля приняли участие в Кубке Санкт-Петербурга по стрельбе из пневматического пистолета.
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Минувший год позволил воспитанникам спортивного клуба «Защитник» набраться соревновательного опыта. Они были участниками Первенства Ломоносовского района, Кубка Ленинградской области, Первенства России. Но до сих пор занимали скромные места в середине турнирной таблицы. И вот первый успех.
По итогам соревнований Виктория Ховринцева (группа 311) заняла 1 место среди юниоров, Павел Иванов (группа 321) - 2 место, Карина Храмцова (группа 322) - 4 место. Поздравляем спортсменов и их тренера Дмитрия Ткаченко.
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