Победы студентов

Минувший год позволил воспитанникам спортивного клуба «Защитник» набраться соревновательного опыта. Они были участниками Первенства Ломоносовского района, Кубка Ленинградской области, Первенства России. Но до сих пор занимали скромные места в середине турнирной таблицы. И вот первый успех.

По итогам соревнований Виктория Ховринцева (группа 311) заняла 1 место среди юниоров, Павел Иванов (группа 321) - 2 место, Карина Храмцова (группа 322) - 4 место. Поздравляем спортсменов и их тренера Дмитрия Ткаченко.