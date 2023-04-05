Ленобласть помогает производителям стройматериалов находить новые рынки

На коллективном стенде Центра развития промышленности Ленинградской области свою продукцию презентовали 13 компаний региона. Это производители химических и лакокрасочных материалов, изоляционных материалов, мебельных фасадов, производители оборудования для изготовления пенобетона, грузоподъемного оборудования и другие.

Участники отметили увеличение активности строительных компаний перед началом нового сезона, что способствовало установлению новых деловых контактов с потенциальными партнерами из России, а также из ряда дружественных стран.

Общее число встреч у всех компаний стенда ― более 1400, из которых перспективными они считают более 400.

В среднем каждая компания получила более 100 перспективных контактов. Так, представители Московского метрополитена пригласили компанию «Гласс Систем» на тестирование инъекционной смолы для гидроизоляции. Продукт оказался лучшим из представленных другими компаниями. А компании «Новбытхим» удалось наладить прямые контакты с регионами, с которыми ранее не работали или работали через посредников.

Для «Всеволожского Кранового Завода» выставка прошла эффективно. Грузоподъемное оборудование заинтересовало строителей быстровозводимых зданий, которые укомплектовывают коммерческую недвижимость оборудованием и представителей заводов-производителей со всей России.

«ССМ-Холдинг» на выставке предварительно согласовали сотрудничество с инженерно-техническим центром в г.Ступино в области подбора сырья для легких ячеистых смесей.

Компания «Аттика» впервые принимала участие в выставке MosBuild, провела большое количество переговоров и уже заключила договор на поставку пробной партии продукции.

Завод «Невский Ламинат» стал рекордсменом по встречам ― собрал более 300 контактов, из которых 150 считают перспективными.