Звезды флорбола собрались в Гатчине

На протяжении четырёх часов 11 команд мальчиков и 8 команд девочек выясняли, кто лучший, и боролись за путёвку на областной этап.

Соревнования определили сильнейших: 1 место занял спортклуб «Звезда» (Рождественская школа); второе место - клуб «Олимпиец» (Таицкая школа); клуб «Сокол» из Гатчинской школы № 8 занял третье место.

Среди команд девочек в лидерах «Ювента» (Вырицкая школа № 1), на втором месте –спортклуб «Звезда» (Рождественская школа); на третьем – «Олимп» (Гатчинская школа № 7).

«Приятно было видеть присутствующих родителей, которые нашли время и возможность поддержать своих детей в рабочий день, – отмечает организатор соревнований Константин Иванов. – Поздравляем победителей соревнований и ждём их выступления в следующем этапе, где они будут представлять Гатчинский район».

Он поблагодарил за помощь в проведении состязаний Гатчинский городской спортивно-досуговый центр и спорткомитет Гатчинского района.

«Соревнования по флорболу подтверждают пользу партийного проекта «Детский спорт», – уверен член регионального политического совета, секретарь первичного отделения Гатчинского местного отделения партии, депутат Законодательного собрания Ленинградской области Александр Русских. – Да и в целом хорошо, когда спорт становится настоящим увлечением детей, и мы активно это направление развиваем. Свободное от учёбы время ребята используют с пользой, не остаётся времени на безделье. Хочу отметить, что проект успешно развивается в Гатчинском районе. Кроме непосредственно спорта, неоценимое значение имеет общение между детьми и то, как в рамках этого проекта идёт активный прогресс по части развития спортивной инфраструктуры школ и населённых пунктов».