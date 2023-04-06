Юрист Роскачества – о мошенниках, предлагающих списать долги

Холодные звонки от мошенников

Инициатива о законном списании долгов может исходить только от должника. Никто заранее не предложит должнику списание долга, поскольку должник якобы подпадает под какую-то программу списания. Аферисты используют украденные и купленные базы должников и занимаются холодным обзвоном в поисках наивных клиентов. Если вам поступил входящий с таким предложением – это уже повод отнестись с недоверием.

Государственные программы и секретные права граждан

Аферисты могут заявлять о том, что они являются частью специальных комитетов, ассоциаций и прочих государственных организаций, которые помогают гражданам избавляться законно от долгов. Для убедительности они могут показывать поддельные уставные документы с гербовыми печатями, подписями руководителей Центробанка и других значимых лиц. Однако никаких специальных государственных ассоциаций по ликвидации долгов у граждан не существует – запомните.

«Раздолжнители» обещают решить проблему напрямую с банком

Лже-юристы могут предложить помощь по реструктуризации долга напрямую с банком, якобы благодаря своим связям. Но банки и страховые организации не имеют каких-либо договоров с отдельными фирмами по списанию долгов, поэтому никаких связей у мошенников с банками нет. После получения денег мошенники просто исчезнут – не переводите деньги за сказочные обещания.

«С коллекторами мы договоримся!»

Посредники между должником и кредитной организацией действительно существуют. Но среди них тяжело найти добросовестного юриста. Часто им может оказаться лже-юрист, который предлагает подписать должнику договор об оказании неких услуг по взаимодействию с коллекторами. Растерянный человек, готовый на все, чтобы избавиться от назойливых коллекторов, не вчитывается в договор. А в нем указывается только, что антиколлектор вовсе и не обещает никакого решения проблемы, а только на время берет на себя «атаку» коллекторов. В итоге клиент, которого больше не беспокоят коллекторы, думает, что все разрешилось и долг списан, а на самом деле коллекторы просто переключились на посредника, который и не думает ни о чем договариваться. Спустя какое-то время коллекторы вновь появляются, и должник узнает, что с его задолженностью банку ничего не произошло.

Списание долгов без последствий – так бывает?

Единственно законный метод списания долгов – банкротство. Но для него нужны основания и оно не лишено серьезных последствий. Например, со счетов спишут деньги, ипотечную квартиру продадут, нельзя будет брать кредиты, открывать ИП, а всеми средствами будет распоряжаться финансовый управляющий – список обширен. Если юридическая фирма просит задаток и обещает, что последствий не будет и не предупреждает о рисках, то это аферисты, которые или сразу исчезнут с деньгами, или будут постоянно просить новые взносы – на «судебные» затраты, пока вы не передадите им такую сумму, которая может даже превысить сумму долга.

Недобросовестные юристы могут посоветовать избавиться от всего движимого и недвижимого имущества, кроме единственного жилья, так как все это подлежит продаже на торгах. Но они зачастую не сообщают клиенту о том, что он, согласно ФЗ «О банкротстве», статьям Уголовного кодекса РФ 195 «Неправомерные действия при банкротстве» и 196 «Преднамеренное банкротство», может стать субъектом преступления. Если правоохранительные органы установят, что гражданин до подачи заявления намеренно продавал имущество, чтобы скрыть его от кредиторов, в отношении него может быть возбуждено уголовное дело. Также к уголовной ответственности могут быть привлечены лица, которые, имея большую задолженность и скрывая реальные доходы, намеренно создали условия для подачи заявления о банкротстве в суд.

Обещают списать долг на словах

Словесные обещания лже-юристов, не подтвержденные документально, ничего не стоят. Даже обычной доверенности будет недостаточно. Если юридическая фирма предлагает выступить посредником и даже не предлагает заключить договор, то после внесенного задатка должник больше ничего от этой фирмы не услышит. При обращении к адвокату нужно не стесняться просить у него подтверждающие документы (например, удостоверение), а также проверять его статус на Информационном портале Министерства юстиции Российской Федерации. При поиске юридических компаний лучше обращаться к проверенным юристам, за которых могут поручиться ваши родственники или друзья. В договоре с юристом должны быть четко прописаны его полномочия и обязанности. Без этого вы окажетесь на руках с юридической пустышкой, где просто прописано, что фирма оказывает «консультационные услуги», а ответственность за долг будет лежать на вас, даже если вы послушались юриста.

Игорь Поздняков, заместитель начальника отдела Защиты прав потребителей Роскачества: «Перед тем, как обратиться к любым посредникам – даже настоящим юристам, – постарайтесь найти компромисс с кредитной организацией с помощью реструктуризации или рефинансирования кредитов. Если все же решитесь обратиться к посредникам, тщательно выбирайте юриста или адвоката, который предложит составить прозрачный договор, где будут прописаны все его обязанности и способы отчетности перед вами. Так вы сможете отслеживать, действительно ли юрист ведет работу с кредитной организацией по реструктуризации или списанию части долга или просто вымогает из вас деньги, но не действует в ваших интересах».





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