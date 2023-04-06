Юрист Роскачества – о мошенниках, предлагающих списать долги
По запросу «списать долги» в интернете выдается более миллиона ссылок, многие из которых ведут на сайты сомнительных организаций. Контекстная реклама и объявления, расклеенные на улицах города, могут обещать законно избавиться от любых долгов. Можно ли верить таким обещаниям? Как определить среди таких объявлений мошеннические, поясняет Центр финансовой экспертизы Роскачества.
Холодные звонки от мошенников
Инициатива о законном списании долгов может исходить только от должника. Никто заранее не предложит должнику списание долга, поскольку должник якобы подпадает под какую-то программу списания. Аферисты используют украденные и купленные базы должников и занимаются холодным обзвоном в поисках наивных клиентов. Если вам поступил входящий с таким предложением – это уже повод отнестись с недоверием.
Государственные программы и секретные права граждан
Аферисты могут заявлять о том, что они являются частью специальных комитетов, ассоциаций и прочих государственных организаций, которые помогают гражданам избавляться законно от долгов. Для убедительности они могут показывать поддельные уставные документы с гербовыми печатями, подписями руководителей Центробанка и других значимых лиц. Однако никаких специальных государственных ассоциаций по ликвидации долгов у граждан не существует – запомните.
«Раздолжнители» обещают решить проблему напрямую с банком
Лже-юристы могут предложить помощь по реструктуризации долга напрямую с банком, якобы благодаря своим связям. Но банки и страховые организации не имеют каких-либо договоров с отдельными фирмами по списанию долгов, поэтому никаких связей у мошенников с банками нет. После получения денег мошенники просто исчезнут – не переводите деньги за сказочные обещания.
«С коллекторами мы договоримся!»
Посредники между должником и кредитной организацией действительно существуют. Но среди них тяжело найти добросовестного юриста. Часто им может оказаться лже-юрист, который предлагает подписать должнику договор об оказании неких услуг по взаимодействию с коллекторами. Растерянный человек, готовый на все, чтобы избавиться от назойливых коллекторов, не вчитывается в договор. А в нем указывается только, что антиколлектор вовсе и не обещает никакого решения проблемы, а только на время берет на себя «атаку» коллекторов. В итоге клиент, которого больше не беспокоят коллекторы, думает, что все разрешилось и долг списан, а на самом деле коллекторы просто переключились на посредника, который и не думает ни о чем договариваться. Спустя какое-то время коллекторы вновь появляются, и должник узнает, что с его задолженностью банку ничего не произошло.
Списание долгов без последствий – так бывает?
Единственно законный метод списания долгов – банкротство. Но для него нужны основания и оно не лишено серьезных последствий. Например, со счетов спишут деньги, ипотечную квартиру продадут, нельзя будет брать кредиты, открывать ИП, а всеми средствами будет распоряжаться финансовый управляющий – список обширен. Если юридическая фирма просит задаток и обещает, что последствий не будет и не предупреждает о рисках, то это аферисты, которые или сразу исчезнут с деньгами, или будут постоянно просить новые взносы – на «судебные» затраты, пока вы не передадите им такую сумму, которая может даже превысить сумму долга.
Недобросовестные юристы могут посоветовать избавиться от всего движимого и недвижимого имущества, кроме единственного жилья, так как все это подлежит продаже на торгах. Но они зачастую не сообщают клиенту о том, что он, согласно ФЗ «О банкротстве», статьям Уголовного кодекса РФ 195 «Неправомерные действия при банкротстве» и 196 «Преднамеренное банкротство», может стать субъектом преступления. Если правоохранительные органы установят, что гражданин до подачи заявления намеренно продавал имущество, чтобы скрыть его от кредиторов, в отношении него может быть возбуждено уголовное дело. Также к уголовной ответственности могут быть привлечены лица, которые, имея большую задолженность и скрывая реальные доходы, намеренно создали условия для подачи заявления о банкротстве в суд.
Обещают списать долг на словах
Словесные обещания лже-юристов, не подтвержденные документально, ничего не стоят. Даже обычной доверенности будет недостаточно. Если юридическая фирма предлагает выступить посредником и даже не предлагает заключить договор, то после внесенного задатка должник больше ничего от этой фирмы не услышит. При обращении к адвокату нужно не стесняться просить у него подтверждающие документы (например, удостоверение), а также проверять его статус на Информационном портале Министерства юстиции Российской Федерации. При поиске юридических компаний лучше обращаться к проверенным юристам, за которых могут поручиться ваши родственники или друзья. В договоре с юристом должны быть четко прописаны его полномочия и обязанности. Без этого вы окажетесь на руках с юридической пустышкой, где просто прописано, что фирма оказывает «консультационные услуги», а ответственность за долг будет лежать на вас, даже если вы послушались юриста.
Игорь Поздняков, заместитель начальника отдела Защиты прав потребителей Роскачества: «Перед тем, как обратиться к любым посредникам – даже настоящим юристам, – постарайтесь найти компромисс с кредитной организацией с помощью реструктуризации или рефинансирования кредитов. Если все же решитесь обратиться к посредникам, тщательно выбирайте юриста или адвоката, который предложит составить прозрачный договор, где будут прописаны все его обязанности и способы отчетности перед вами. Так вы сможете отслеживать, действительно ли юрист ведет работу с кредитной организацией по реструктуризации или списанию части долга или просто вымогает из вас деньги, но не действует в ваших интересах».
#ПРОфинансы
Фото freepick.com