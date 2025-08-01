Дружная Горка: проблемы, планы, решения

23 июля глава администрации Гатчинского округа посетила Дружную Горку с рабочим визитом, в ходе которого состоялся насыщенный диалог с жителями в Дружногорском ДК. Проблем было поднято много, и все они касались качества жизни: медицины, сферы ЖКХ, благоустройства, состояния дорог и дворов. Некоторые вопросы были разъяснены сразу в ходе встречи, другие приняты к рассмотрению.

Здравоохранение

Заместитель главврача Гатчинской КМБ Виктория Мамай рассказала о перспективах здравоохранения на Дружногорской территории. На сегодняшний день к Дружногорской врачебной амбулатории прикреплено более 3500 человек, в том числе 753 ребенка. Прием ведут терапевт, педиатр, фельдшеры и медсестры; выполняются все процедуры, лабораторная диагностика, функциональные исследования, вакцинация. Ежегодно около 90% населения проходит диспансеризацию. Кроме того, в амбулатории работает дневной стационар на пять коек, в котором за этот год уже пролечено более 600 пациентов.

Фельдшерско-акушерский пункт в Лампово обслуживает свыше 1720 человек, включая 231 ребенка; прием ведется ежедневно. Медучреждения Дружногорского теруправления укомплектованы кадрами на 92%, и медицинскую помощь там получают около 4000 пациентов ежегодно. Ожидается прием на работу участковой медицинской сестры для врача-педиатра.

На 2026 год запланирован капитальный ремонт Дружногорской амбулатории: замена вентиляции, благоустройство регистратуры, обновление диагностического оборудования, ремонт зоны ожидания и приема врачей и фельдшеров.

В 2027 году планируется восстановление Лязевского и Островского ФАПов. В частности, в Лязево необходимо заменить протекающую крышу, обновить внутренние помещения, благоустроить прилегающую территорию. К 2027 году должна быть получена лицензия на оказание педиатрической и терапевтической помощи в фельдшерских пунктах Острова и Лампово. Итогом должна стать стабильная работа всех четырех медицинских точек Дружногорского теруправления.

Кроме того, запланирована организация мобильных медицинских бригад, которые будут совершать регулярные выезды в отдаленные населенные пункты, в том числе в Лязево, Остров и Лампово. В планах – проведение диспансеризации, онкоскрининга, вакцинации и профилактических осмотров.

До 2027 года ФАПы необходимо оснастить портативными кардиографами и оборудованием для базовой диагностики. В амбулатории Дружной Горки на регулярной основе будут проводиться консультации кардиолога и невролога, в том числе с применением телемедицины.

Виктория Мамай пригласила всех желающих в Школу здоровья, занятия которой проходят на базе гатчинской и сиверской поликлиник. Записаться можно через колл-центр: 81371-78-0-75.

Школа и детсад

Дружногорская школа переживает очередной этап реновации. В рамках муниципального проекта «Современная гатчинская школа» идет ремонт первого этажа: кабинетов начальных классов, коридора, вспомогательных помещений и санузлов, с заменой дверей запасных выходов на противопожарные, частичным ремонтом гардероба и монтажом узла учета. Плюс будут приобретены учебники на сумму свыше 2,3 млн рублей.

Дружногорскую школу в перспективе также ждет обеспечение лабораторным оборудованием и информационно-коммуникационными технологиями. На 2026–2027 годы в школе запланирован ремонт системы вентиляции, канализации, большого спортзала, завод горячего водоснабжения, ремонт третьего этажа, закупка оборудования и мебели, косметический ремонт кабинетов «Точки роста».

Также в этом году частично ремонтируется кровля дошкольного отделения, на территории детского сада №28 меняется асфальт, ремонтируется группа «Веснушка», ремонт продолжится и в 2026–2027 годах. Поэтапный план работ в дошкольном отделении расписан до 2034 года, включая закупку мебели и игрового оборудования.

Дороги

В сфере ЖКХ планы сформированы на ближайшее десятилетие. В этом году на Дружногорской территории ремонтируются несколько участков дорог. В Дружной Горке это улицы Пионерская, Введенского, Красницкая, Пограничная. В деревне Остров – Вокзальная улица, в деревне Симанково – Центральная, в Орлино – Моховая и Садовая, а также автодороги Изора – Лязево – Протасовка, Строганово – Остров. Ремонтируются подъезды к кладбищам в Лампово, в деревнях Остров и Кургино, подъездная дорога к СНТ «Дружноселье». Как подчеркнула Людмила Нещадим, ремонт дорог в черте населенных пунктов будет производиться исключительно в асфальтовом исполнении.

На следующий год в Дружной Горке запланирован ремонт улиц Луговой и Красной, а также ремонт участка шоссе Изора – Лязево – Протасовка и ул. Бертовка в Лампово. В следующие годы будет обустроен тротуар и отремонтирована проезжая часть на

ул. Здравомыслова в Дружной Горке, участок автодороги Лампово – Зайцево – Остров, подъезд к СНТ «Дружная Горка» и проезд к железнодорожной станции Строганово в Зайцево. Далее – ремонты улиц Горького, Мира, Советской, Пограничной, Княжеской, Железнодорожной и Чащинской в Дружной Горке (2029–2035 гг.), ремонт подъездов к СНТ «Дружба», «Лесное», «Пикник», проезда к станции Лампово.

Дворы и детские площадки

В этом году в Дружной Горке приведут в порядок четыре двора: на ул. Введенского, 1, на Садовой, 2 и 8, на Красницкой, 15. На следующие годы – с 2026 по 2034 – запланирован ремонт дворовых территории в Дружной Горке на ул. Здравомыслова, Введенского, Урицкого, на Совхозной улице в Лампово и на Железнодорожной в Строганово.

В текущем году будет приобретено и установлено игровое оборудование на детских площадках в Дружной Горке на Красницкой, 15, Введенского, 15, на Железнодорожной. В Лампово на Совхозной поставят для детей качели, подвес, балансир и турник.

В следующее десятилетие планируется устроить детские и спортивные площадки (включая хоккейную в 2027 году) в Дружной Горке на ул. Здравомыслова и Введенского, в Лампово, а также в Заозерье, Орлино и Строганово.

Мусор

На Дружногорской территории оборудуют новые контейнерные площадки, нормализуют процесс их уборки и своевременного вывоза мусора, как того требуют жители.

В текущем году будут созданы площадки накопления твердых коммунальных отходов: в Дружной Горке на ул. Введенского, Урицкого, Здравомыслова и Красницкой, а также в Орлино на ул. Мира, в деревне Остров, в Строганово и в Лампово. В 2026 году новые контейнерные площадки появятся в Дружной Горке на Пролетарской, Луговой и Чащинской ул. и на Центральных улицах – в Зайцево, Лампово и Симанково, в Острове – на Вокзальной, а также в Лампово на ул. Строителей и за железнодорожным переездом.

Газ, свет, капремонт

На этот год в Дружной Горке запланирован второй этап работ по благоустройству Усадебного сквера: проектом предусмотрена площадка для выгула собак, посадка декоративных кустарников: ивы шарообразной, барбариса, сирени, шиповника, установка малых архитектурных форм.

В рамках концессионного соглашения будет проведена модернизация коммуникаций, износ которых составляет более 80%. До конца июля «Коммунальные системы» завершат ремонт инженерных сетей на улице Введенского, после чего подрядчик приступит к благоустройству.

ЖКХ «Сиверский» поручено активизировать работу с собственниками и при необходимости сдвигать сроки капитального ремонта многоквартирных домов. Людмила Нещадим призвала собственников, в свою очередь, активнее пользоваться своими правами и включаться в этот процесс, особенно когда средства на капремонт аккумулируются на спецсчете.

Жители жаловались на перебои с электричеством – администрация продолжит работу с

«Ленэнерго» и ЛОЭСК по повышению надежности электроснабжения.

Что касается газификации и догазификаци: будут завершены начатые ранее проектно-изыскательные работы и продолжатся мероприятия по подключению удаленных населенных пунктов к централизованной системе подачи газа. До конца текущего года в рамках догазификации на Дружногорской территории предстоит подключить к газовым сетям еще шесть небольших населенных пунктов. За прошлый год и истекший период текущего газ пущен в 174 домовладения.

Как заметила Людмила Николаевна, конкретных вопросов по состоянию территории Дружной Горки очень много. Все проблемы, поднятые жителями на встрече с представителями администрации Гатчинского округа и руководителями предприятий, комитетов и организаций, будут рассмотрены на предмет оптимального и оперативного решения.

Екатерина Дзюба