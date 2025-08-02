Рождествено: настанет ли эпоха возрождения?

Вернется дневной стационар

На встрече с жителями Рождественской территории и.о. главного врача Гатчинской КМБ Ростислав Павлов рассказал о работе местной системы здравоохранения и стратегических планах на будущее.

На сегодняшний день в поселении работает Рождественская амбулатория, к которой прикреплено более 3700 человек, в том числе 528 детей. Первичная медико-санитарная помощь оказывается в полном объеме, включая профилактику – диспансеризацию и вакцинацию. Также в амбулатории организован прием врачей-стоматологов.

В Дивенском функционирует фельдшерско-акушерский пункт, в Батово – кабинет врачей общей практики, обслуживающий прикрепленное население – 1725 человек, включая 216 детей.

Как подчеркнул Ростислав Павлов, есть все возможности, чтобы местные жители могли сдавать анализы и консультироваться в этих медицинских точках и – что немаловажно – получать дальнейшее лечение в Гатчинской клинической межрайонной больнице, где оказывается сложная медицинская помощь, включая кардиохирургию, сосудистую хирургию, эндопротезирование и многое другое. Теперь появилось и такое непростое направление, как ревматология.

Ростислав Владимирович отметил, что больница продолжает вести активную кадровую политику, выращивая себе смену со школы. В Гатчинском округе продолжают развиваться программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер», и медики в Рождественском поселении получили в текущем году поддержку по этим программам.

Общая укомплектованность больницы кадрами составляет примерно 70%, но к 2026 году руководство медучреждения планирует достичь показателя 90%. Немаловажный фактор – средняя заработная плата, которая за последнее время выросла.

Сделать предстоит многое. Предвосхищая запросы жителей, Ростислав Павлов пообещал развертывание физиотерапевтического направления, существовавшего в Рождествено в доковидное время, а также возвращение дневного стационара, чтобы людям не приходилось ездить на процедуры в Сиверский.

- Мы исходим из потребностей людей, и, в идеале, жители каждого поселения должны получать первичную медицинскую помощь и проходить основные исследования и процедуры по месту жительства. Мы настроили работу в головных филиалах, теперь переходим в младшие подразделения.

На 2026 год запланирован ремонт помещений Батовского кабинета врача общей практики – с устройством санитарных зон и заменой оборудования. В 2027-м – капремонт Рождественской амбулатории: обновление кабинетов для приема пациентов и зоны ожидания, замена коммуникаций, установка новой медицинской мебели и диагностических цифровых приборов.

Также в 2026 году планируется закупка портативного диагностического оборудования – кардиографа и УЗИ-сканера, а с 2027-го – создание на базе Рождественской амбулатории отдельного стоматологического кабинета, где будет вестись прием как взрослых, так и детей. Соответственно, потребует ремонта помещение под стоматологический блок.

Кроме того, в Рождественском поселении будет развиваться и профилактическое направление: увеличение охвата населения диспансеризацией и углубленными медосмотрами. В планах – регулярные выезды мобильных медицинских бригад в Дивенский ФАП и Батовский кабинет. Отдельное внимание должно быть уделено онкоскринингу и вакцинации, а также развитию Школы здоровья, которая уже успешно функционирует в Гатчине и в Сиверском.

С этого года в Гатчинской КМБ началось внедрение электронных медицинских карт и рецептов, переход на единое цифровое досье пациента. Благодаря развитию телемедицины будет расширяться спектр дистанционных консультаций со специалистами клиники, войдет в практику ведение хронических пациентов с использованием платформ искусственного интеллекта. К 2030 году должна быть достигнута полная цифровизация гатчинской системы здравоохранения.

Образование и ЖКХ

Сейчас ведутся ремонтные работы в Рождественской школе – утепление фасада, обновляется школьный стадион. Будет уделено особое внимание организации профильных классов – с учетом близости реставрационного центра и современных предприятий общественного питания.

На 2025–2026 год запланирована модернизация канализационных очистных сооружений в д. Батово. Котельная № 8 в п. Дивенский будет переведена на газ.

На период с 2028-го по 2031 год запланирована модернизация водопроводных и канализационных сетей в Рождествено, центрального коллектора в Батово. Срок строительства КНС в Рождествено по плану – 2034–2035 год.

В течение десяти лет будет производиться ремонт и модернизация существующих площадок накопления твердых коммунальных отходов.

В 2025 году будут окончены сметно-монтажные работы в Межно, Дивенском, Замостье, Новом и Старом Поддубье и Чикино. Срок ввода в эксплуатацию газопровода – 2026 год. Газификация деревни Ляды – 2028 год. Предложения о газификации деревни Поддубье направлены в адрес комитета по ТЭК.

Дороги, дворы и площадки

В 2025 году ремонтируются автодороги в Замостье, Дивенском, в Старом Поддубье и Чикино – на сумму более 9 млн рублей, а также дороги в деревнях Грязно и Даймище. В планах на ближайшее десятилетие – обширная программа дорожных работ, в которую входят улицы в Рождествено, Даймище, Межно, Новом Поддубье, Лядах, Выре, Чикино.

С 2026 по 2035 год запланировано благоустройство дворовых территорий в Рождествено на Комсомольской и ул. Терещенко, сквера в деревне Чикино, дворов в Батово.

В планах на десять лет – ремонт детских площадок в Рождествено, Батово, Дивенском, Замостье и Межно. В 2029 году запланирован ремонт хоккейной площадки в Рождествено.

Обращения жителей

На встрече с представителями администрации было много замечаний по поводу уборки улиц и подъездов, ремонта дорог, обустройства тротуаров, Батовский дом культуры требует к себе внимания.

Также прозвучал вопрос о судьбе Рылеевского моста, который строится по просьбам жителей и по распоряжению губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко. Как пояснил заместитель главы администрации Гатчинского округа по строительству Тигран Погосян, контракт был заключен в 2023 году при областном финансировании, подрядчики начали работу, но в процессе вскрылись непредвиденные сложности – пришлось менять техническое решение. После прохождения госэкспертизы будет заключен контракт с новым подрядчиком.

Все поступившие на встрече обращения были запротоколированы и приняты к рассмотрению и, по возможности, решению.

«Отклики и обращения жителей крайне важны для своевременного внесения корректив в наши планы», – подчеркнула Людмила Николаевна.

Екатерина Дзюба