Коммунар меняется

Школа №1: впереди реновация

Вместе с коллегами Людмила Нещадим побывала в Коммунарской школе № 1, которая готовится к реновации в рамках федеральной программы модернизации школьной системы образования. Уже готовы сметы, проекты, подтверждено федеральное и муниципальное финансирование, и с января 2026 года начнутся ремонтные работы. На выходе школа должна получить полностью обновленное здание с образовательной экосистемой внутри: новой мебелью, оборудованием, методическими пособиями и всем, что необходимо для современного и качественного образовательного процесса.

Где будут учиться школьники, пока идет реновация?

- На время работ дети, по согласованию с родителями, будут переведены в две другие школы Коммунара: №2 и №3, – пояснила Людмила Николаевна. – В определенный контрактом срок модернизация должна быть завершена. По сути, это календарный год, если не появится скелетов в шкафу, которые имеют свойство появляться в ходе модернизации. Но будем надеяться, что эти нюансы не повлияют на конструктивные решения.

Недострой превратится в культурно-деловой центр

По-прежнему актуален вопрос заброшенного недостроя в Коммунаре, который мозолит глаз уже не один десяток лет. Здание, строительство которого было начато в 80-х годах прошлого века, должно было стать клубом, Домом культуры, а в итоге превратилось в «головную боль» местной власти и родителей: дети идут в школу мимо «красной стройки» – так давным-давно окрестили заброшку жители, которая стала местом притяжения асоциальных элементов и источником опасности. О том, что здание решено снести, «Гатчинская правда» писала еще десять лет назад, но решение оказалось односторонним: «на верху» местных чиновников так и не услышали. Администрация Коммунара еще в 2001 году обращалась в Росимущество с просьбой передать недостроенное здание в муниципальную собственность, но и к 2015-му дело не сдвинулось.

Прошло десять лет. Во время своего рабочего визита в Коммунар Людмила Нещадим сказала, что вопрос уже находится в работе: благодаря усилиям главы Коммунарского теруправления Веры Пыжовой недострой признали-таки муниципальной собственностью, и после обследования будет принято решение о реконструкции или сносе.

- Внося изменения в бюджет, мы предусмотрим необходимые средства на проведение обследования этого здания, чтобы понимать, можно ли использовать остатки стен для продолжения строительства, либо надо все сносить и проектировать заново. Однозначно на этом месте появится новый культурно-деловой центр, который так необходим Коммунару. Город этого заслуживает, жители ждут! А прилегающая территория будет благоустроена, чтобы дорога учеников школы №3 была комфортной и безопасной, – прокомментировала Людмила Николаевна.

«Коммунарская объездная», дворы, тротуары, парковки

Сотрудники администрации осмотрели результаты благоустроительных работ в Коммунаре. В этом году был решен очень важный вопрос – ремонт дорожного полотна и части тротуаров на Западной улице, так называемой объездной Коммунара – от поворота у бани на ул. Строителей до выезда у торгового центра «Магнит» на Леншоссе. Проведено два этапа асфальтирования и нанесена разметка на дороге, сделаны парковочные карманы и новый тротуар, заасфальтирован тротуар со стороны домов. Новый тротуар от поворота с ул. Строителей сделает подход к школе более безопасным. Тротуар от угла Садовой, 10 до Гатчинской, 18 реконструирован и оборудован колодцами ливневой канализации, чтобы не затапливался во время осадков. Расширен въезд во двор у дома 24 на Гатчинской улице – это важно для проезда спецтехники: мусоровозов и пожарных.

Также сделан ремонт въезда с обустройством пешеходной дорожки к Пионерской, 19, оборудована парковка у детского сада №35. Все работы в этом месте спроектированы и построены с учетом газовых сетей, которые там проходят.

Подходит к концу благоустройство двора дома 16-а на Гатчинской улице. Вокруг дома проведен ремонт дворовых проездов и тротуаров, расширена парковка, построены новые пешеходные дорожки, поставлены современные светильники, скамейки и урны, посеян газон. Детская площадка на Гатчинской, 16-а в этом году была демонтирована, новую планируют установить в следующем году, а пока можно пользоваться ближайшими площадками на Гатчинской, 14 и на Садовой, 12.

- Мы сохранили и обустроили все тропинки, которые к школе протоптали ребята. На дворовой территории все дорожки, по которым привыкли ходить жители, мы тоже сделали благоустроенными и освещенными, – рассказала глава Коммунарского теруправления Вера Пыжова. – В свое время город был спланирован так, что ни в одном дворе нет пешеходных дорожек – только проезжая часть. Мы восстанавливаем справедливость: везде, где делаем двор, организуем тротуары и освещение, а также обустраиваем подъезды к домам и увеличиваем парковочные места.

Как заметила Вера Владимировна, жители очень позитивно реагируют на изменения и интересуются, что дальше.

- А дальше – тоже понятные планы, – сказала Людмила Нещадим. – Модернизация инженерной инфраструктуры, которая проводится в масштабах всего округа, и мы готовы брать на себя финансовые обязательства по реализации данных мероприятий. Остаются вопросы, связанные с содержанием многоквартирных домов, – впереди большая работа совместно с управляющими компаниями, при участии собственников. Я радуюсь за Коммунар – за жителей, за команду руководителя Веры Владимировны. Коммунар меняется. Да, не одномоментно, но каждый год здесь происходят значительные изменения и с точки зрения благоустройства и самой атмосферы.

Екатерина Дзюба