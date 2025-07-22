«Дым над водой. От классики до рока» - в Гатчине

Восьмой «Дым над водой» — особенный. Он обращается к теме преемственности и культурной памяти, переосмысляя связи между поколениями через музыку. В этом году страна отмечает 80-летие Победы, а Ленинградская область — 80 лет со дня основания областной Государственной филармонии. Кроме того, год объявлен Годом защитника Отечества. Фестиваль объединяет эти важные даты в одном символе — музыкальном диалоге, где встречаются история и современность.

«Восьмерка — знак бесконечности. Для меня он символизирует непрерывность музыкальной традиции, связь времен, культур и смыслов. Мы создаем пространство, где музыка помогает вспомнить, понять, почувствовать и быть вместе. Это особенно важно сегодня, когда открытость, уважение к памяти и умение слышать друг друга становятся главными человеческими ценностями», — отметил художественный руководитель фестиваля Михаил Голиков.

На сцену фестиваля вновь выйдут артисты самых разных направлений, стран и традиций — как знак дружбы, взаимного интереса и доверия. В программе — академическая классика, сочинения современных авторов, кроссоверы, рок-хиты в симфоническом звучании и живой голос культур разных стран.

Музыка прозвучит на двух сценах — выбирайте настроение или успейте везде!

Малая сцена — уют, камерность и время, которое хочется провести с близкими:

13:00‑13:50 — А. Вивальди «Времена года»

Струнный состав Симфонического оркестра Ленинградской области

14:00‑15:00 — Весенние арии и романсы

Вокалисты Филармонии для детей и молодежи Санкт-Петербурга

15:10‑15:50 — Летняя босса-нова

Samba de Maria

16:00‑16:40 — Осенние голоса

SUPERMOTIV

16:50‑17:30 — Снежный джаз, фанк и соул

Ксения Новикова (вокал) и Алексей Соколов (саксофон)

Главная сцена — драйв, масштаб и эмоции:

12:00 — Симфонический оркестр Ленинградской области

12:40 — «Беz Б»

13:40 — «Вглубь тумана»

14:40 — «The Passwords»

15:40 — «Бис-Квит»

Гала-концерт – 18.00

Симфонический оркестр Ленинградской области и звёздные гости:

Вадим Самойлов «Агата Кристи», «Baccara», Дмитрий Караневский (ВИА «Пролетарское танго»), Авраам Руссо, Ольга Пудова, Олеся Петрова, «Bravo Metehi», Григорий Чернецов, Эльвира Копылова, «Бис-Квит», «Supermotive», Мария Ильина, Дмитрий Гайворонский, «Беz Б», Анастасия Ковила, Анатолий Артюх, Светлана Табуреткина, Алексей Соколов, Ксения Новикова, артисты балета и солисты ФДМ.

Вход свободный.

Фестиваль проводится ежегодно с 2018 года при поддержке правительства Ленинградской области.