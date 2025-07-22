«Дым над водой. От классики до рока» - в Гатчине
В субботу, 26 июля, в Гатчине в Приоратском парке у Филькиного озера пройдет VIII фестиваль «Дым над водой. От классики до рока».
Восьмой «Дым над водой» — особенный. Он обращается к теме преемственности и культурной памяти, переосмысляя связи между поколениями через музыку. В этом году страна отмечает 80-летие Победы, а Ленинградская область — 80 лет со дня основания областной Государственной филармонии. Кроме того, год объявлен Годом защитника Отечества. Фестиваль объединяет эти важные даты в одном символе — музыкальном диалоге, где встречаются история и современность.
«Восьмерка — знак бесконечности. Для меня он символизирует непрерывность музыкальной традиции, связь времен, культур и смыслов. Мы создаем пространство, где музыка помогает вспомнить, понять, почувствовать и быть вместе. Это особенно важно сегодня, когда открытость, уважение к памяти и умение слышать друг друга становятся главными человеческими ценностями», — отметил художественный руководитель фестиваля Михаил Голиков.
На сцену фестиваля вновь выйдут артисты самых разных направлений, стран и традиций — как знак дружбы, взаимного интереса и доверия. В программе — академическая классика, сочинения современных авторов, кроссоверы, рок-хиты в симфоническом звучании и живой голос культур разных стран.
Музыка прозвучит на двух сценах — выбирайте настроение или успейте везде!
Малая сцена — уют, камерность и время, которое хочется провести с близкими:
13:00‑13:50 — А. Вивальди «Времена года»
Струнный состав Симфонического оркестра Ленинградской области
14:00‑15:00 — Весенние арии и романсы
Вокалисты Филармонии для детей и молодежи Санкт-Петербурга
15:10‑15:50 — Летняя босса-нова
Samba de Maria
16:00‑16:40 — Осенние голоса
SUPERMOTIV
16:50‑17:30 — Снежный джаз, фанк и соул
Ксения Новикова (вокал) и Алексей Соколов (саксофон)
Главная сцена — драйв, масштаб и эмоции:
12:00 — Симфонический оркестр Ленинградской области
12:40 — «Беz Б»
13:40 — «Вглубь тумана»
14:40 — «The Passwords»
15:40 — «Бис-Квит»
Гала-концерт – 18.00
Симфонический оркестр Ленинградской области и звёздные гости:
Вадим Самойлов «Агата Кристи», «Baccara», Дмитрий Караневский (ВИА «Пролетарское танго»), Авраам Руссо, Ольга Пудова, Олеся Петрова, «Bravo Metehi», Григорий Чернецов, Эльвира Копылова, «Бис-Квит», «Supermotive», Мария Ильина, Дмитрий Гайворонский, «Беz Б», Анастасия Ковила, Анатолий Артюх, Светлана Табуреткина, Алексей Соколов, Ксения Новикова, артисты балета и солисты ФДМ.
Вход свободный.
Фестиваль проводится ежегодно с 2018 года при поддержке правительства Ленинградской области.