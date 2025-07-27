Над Ленинградской областью сегодня сбит 51 дрон

Губернатор подвел итоги сегодняшнего дня:

- Все цели уничтожены, сбит 51 дрон. В отражении атаки участвовали средства ПВО, силы ЛенВО и Ленинградской военно-морской базы. Благодарю военных за ратный труд и защиту ленинградского неба. К сожалению, не обошлось без пострадавших. На пожаре из-за обломков БПЛА погиб мужчина. Кроме женщины, еще двое молодых людей обратились за медицинской помощью с ушибами и порезами от осколков. Всем, включая близких погибшего, будет оказана помощь.

Как сообщили в Минобороны, средства ПВО в период с 05:40 мск до 18:00 мск 27 июля перехватили и уничтожили 72 украинских беспилотника. Большинство беспилотников — 51 дрон — были сбиты в утреннее время над Ленинградской областью (в период с 06:25 мск до 09:40 мск).