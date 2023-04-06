Всё о земельных участках. Росреестр Ленобласти разъясняет

Каждый земельный участок должен стоять на кадастровом учёте, то есть все такие необходимые сведения об участке, как координаты, площадь и местоположение должны быть учтены в Едином государственном реестре недвижимости.

О внесении всех этих сведений в ЕГРН должен позаботиться собственник. Поэтому, если вы являетесь обладателем земельного участка, либо только собираетесь приобретать землю, проверьте, стоит ли участок на кадастровом учёте, отображается ли он на Публичной кадастровой карте, есть ли сведения о координатах в выписке из ЕГРН.

В преддверии дачного сезона Росреестр Ленобласти расскажет о видах пользования, категориях и видах разрешенного использования земельных участков.

Существует несколько видов пользования земельных участков:

- Право собственности. Когда участок можно продать, подарить или сдать в аренду;

- Право постоянного бессрочного пользования. В этом случае можно пользоваться участком неопределенный срок, в соответствии с целевым назначением;

- Право пользования землей собственником находящейся на ней недвижимости.

- Сервитут. Когда можно пользоваться участком ограниченно, например, для того, чтобы пройти к своему участку;

- Право пользования участками общего пользования (дороги, улицы, скверы, парки и т.д.);

- Аренда.

Что касается категорий земельных участков, то эти категории устанавливаются в обязательном порядке, чтобы обозначить свойства территории и правовой режим её использования, за соблюдением которого следят на законодательном уровне.

Всего категорий земельных участков семь:

- Земли сельскохозяйственного назначения;

- Земли населенных пунктов;

- Земли промышленности;

- Земли особо охраняемых территорий и объектов;

- Земли лесного фонда;

- Земли водного фонда;

- Земли запаса;

У участка может быть только одна категория. Земельных участков, подходящих сразу под несколько категорий, не существует.

Для личного использования подходят только земли сельскохозяйственного назначения и земли населенных пунктов.

Но, например, строительство жилых зданий на землях сельскохозяйственного назначения не допускается.

Самая оптимальная категория земель для тех, кто хочет иметь загородный дом – это земли населённых пунктов. Они всегда находятся внутри городов и поселков и предназначены для возведения жилья.

Помимо всего прочего, земельные участки обладают видом разрешенного использования, согласно которому владелец участка должен его использовать строго по назначению.





Всего Классификатор видов разрешенного использования земельных участков содержит более сотни. Виды разрешенного использования не привязаны к конкретным категориям земель, поэтому могут встречаться и там, и там (земли населенных пунктов и сельскохозяйственного назначения). Но сегодня мы рассмотрим самые актуальные:

Индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) – на таком участке можно построить жилой дом и хозяйственную постройку.

Личное подсобное хозяйство (ЛПХ) – даёт больший простор в плане разведения домашней птицы или выращивания овощей, а также можно строить дом, но не более 20 метров высотой и хозпостройки.

Садоводство/огородничество – в быту все мы знаем их как «Дача». На таких участках выращивать овощи, фрукты и цветы для себя, жарить шашлыки и просто отдыхать от городской суеты.

На садовых участках можно строить дома, а на огородных — только хозяйственные постройки: сараи, теплицы, туалеты, бытовки.

Дом на садовом участке может быть максимум в три этажа и не больше 20 метров в высоту. Кроме того, он должен соответствовать градостроительным регламентам и правилам застройки СНТ.

На огородном участке можно строить сараи для хранения инвентаря и урожая, ставить теплицы. У таких построек должно быть хозяйственное или бытовое назначение, они должны быть некапитальными, т.е. без фундамента чтобы их можно разобрать и собрать в другом месте без ущерба.





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