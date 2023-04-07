Дипломы «Звенящего родника» - у гатчинцев!

Второй Межрегиональный детский фестиваль-конкурс народного песенного и инструментального искусства «Звенящий родник» состоялся во Дворце искусств Ленинградской области 1 и 2 апреля.

«Звенящий родник» - единственный в Ленинградской области детский фестиваль народного песенного и оркестрового искусства. Он проводится в рамках федеральной программы «Десятилетие детства в России» один раз в два года и собирает талантливых детей из творческих коллективов учреждений культуры, учреждений дополнительного образования, детских музыкальных школ и школ искусств Ленинградской области.

В 2023 году своё творчество на конкурсе продемонстрировали 36 ансамблей народной песни и солистов, 14 фольклорных коллективов, 12 ансамблей и оркестров народных инструментов — всего около 700 человек из Санкт-Петербурга, Москвы, Ленинградской и Псковской областей.

Конкурс-фестиваль проходил в номинациях: «Фольклор», «Инструментальный жанр» и «Народный вокал». Лучших из лучших выбирало жюри, состоящее из ведущих специалистов в области народного песенного и инструментального искусства. Среди победителей конкурса есть и гатчинцы.

Среди дипломантов I степени - Ксения Крюкова (народное пение, соло, руководитель Юлия Виноградова, Гатчинский ДК) и образцовый самодеятельный фольклорный ансамбль «Коляды» (фольклорный ансамбль, смешанная группа, руководитель Ксения Зинина, Гатчинский ДК).

Диплом лауреата II степени — также у ансамбля «Коляды» (10-14 лет). Диплом лауреата III степени вручили образцовому самодеятельному ансамблю гусляров «Перезвон» (оркестры русских народных инструментов, 15-18 лет, руководитель Ольга Сухляева, Гатчинский ДК).

Подготовила Юлия Лысанюк