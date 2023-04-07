В Гатчине обсудят будущее площадки «Юность»

На суд жителей города будет вынесен разработанный эскизный проект общественной территории «Сад за богадельней» (площадка «Юность») и «Сквер перед богадельней», входящих в состав объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль госпитального городка», XVIII-XIX вв., расположенной по адресу: г. Гатчина, Госпитальный, д.4, ул. Киргетова, д.1, д.3, пр. 25 Октября, д. 23, 10, 12, 21, ул. Красная д. 17, 17а, ул. Радищева д.6, 6а, в основу которого положен опроса граждан. Будет представлена визуализация предлагаемых решений.

Мероприятие состоится по адресу: г. Гатчина, ул. Киргетова. д. 1, кабинет 40 (здание администрации Гатчинского муниципального района).

ВНИМАНИЕ! Количество мест ограничено! Чтобы принять участие в рабочей встрече, необходимо записаться 07.04.2023 по телефону 8 (81371) 317-79 с 09:00 – 17:00 (перерыв с 13:00 – 14:00).