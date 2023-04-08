Гатчина укрепляет связи с Белоруссией

Делегация Несвижского района Минской области прибыла в Гатчину с целью обмена опытом в сфере социально-экономического развития и укрепления промышленно-экономических связей. 7 апреля состоялась встреча гатчинской администрации с белорусскими гостями – председателем Несвижского исполкома и руководителями несвижских сельхозорганизаций. Присутствовало руководство Гатчинского района, заместители, представители профильных комитетов. Глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим и глава Гатчины и района Виталий Филоненко тепло приветствовали белорусских коллег:

- Мы всегда вам рады, потому что мы единый дружный народ, сколько бы ни пытались нас разделить на нации и народности, – сказал Виталий Андреевич, обращаясь к гостям. – Город воинской славы, столица Ленинградской области Гатчина приветствует вас!

Председатель Несвижского районного исполнительного комитета Александр Ломский в ответном слове выразил признательность за возможность посетить «…благодатную гатчинскую землю, предприятия, пообщаться с руководителями, посмотреть культуру производства, технологии, почерпнуть что-то полезное».

Александр Зиновьевич вкратце рассказал об экономике Несвижского района, которая развивается быстрыми темпами и из года в год занимает лидирующие позиции в республике. Структура ВВП Несвижа делится поровну на промышленность и сельское хозяйство, которое представлено 12 сельхозорганизациями. 70% в структуре занимает животноводство, поголовье крупного рогатого скота ежегодно увеличивается, а это как раз то самое поголовье, которое дает знаменитое белорусское молоко и, соответственно, белорусскую молочную продукцию, которую так любят гатчинцы. 98% несвижского молока – сорт «экстра», 2% – высший сорт.

Флагман промышленности Несвижского района – Городейский сахарный комбинат, которые перерабатывает 1 млн 300 тонн сахарной свеклы в год и 10,5 тысяч тонн в сутки. Кроме того, на комбинате есть цеха по производству соков, конфитюров, джемов. В этом году начали выпускать инновационную импортозамещающую продукцию – топпинги, которые раньше импортировались из Германии. Это очень востребовано.

Продукция другого несвижского завода, вероятно, хорошо знакома гатчинцам. Завод детского питания был построен в 2016 году, и, по словам Александра Ломского, таких всего три в мире: два в Китае и один в Белоруссии. Это суперсовременное, полностью роботизированное предприятие, на 98% экспортоориентированное. Несвижский завод поставляет в наши «Пятерочки» продукцию под тремя торговыми марками: «Маша и Медведь», «Верховье» и «Сарафаново».

Также в Несвиже работает пять крупных фармацевтических предприятий. Одно из них – «Фармлэнд», голландско-белорусское, но на сегодняшний день в компании есть уже и российская доля.

- Я думаю, в ближайшее время это будет чисто белорусско-российская компания, – заметил Александр Ломский. – Мы разработали четыре наименования препаратов, зарегистрировали, и на сегодняшний день подписаны договорные обязательства: плазма крови как сырье будет поставляться из России и перерабатываться, 80% будет возвращаться в РФ на давальческой основе, 20% – оставаться на белорусском рынке.

Гости продемонстрировали фильм о том, как прошел 2022 год на Несвижской земле. Гордиться есть чем. По показателям, по урожайности, по продуктивности – по всем направлениям сельского хозяйства Несвиж – второй район в республике, а по некоторым позициям и первый (в здоровой конкуренции с Гродненским районом).

- Мы не останавливаемся на достигнутом и каждый год стараемся подниматься на ступеньку выше, – подчеркнул председатель Несвижского райисполкома. – Мы готовы к сотрудничеству и будем рады видеть гатчинскую делегацию на нашей земле.

По итогам 2020 года Несвижский район был занесен на республиканскую доску почета. В 2021-м пришлось «сделать перерыв», несмотря на столь же высокие показатели, поскольку по положению два года подряд район на доске почета находиться не может. Однако по итогам 2022 года Несвиж подтвердил и приумножил свои результаты – и снова будет занесен на республиканскую доску почета. Церемония награждения состоится в ближайшее время.

Екатерина Дзюба