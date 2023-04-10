Подпишитесь на газету «Гатчинская правда» на 2-е полугодие 2023 года по льготным ценам!

Воспользоваться предложением можно во всех почтовых отделениях, на сайте, в мобильном приложении Почты России, а также у почтальонов, которые оформляют подписку при помощи мобильных почтово-кассовых терминалов. У клиентов, которые выписывают периодику онлайн, есть возможность выбрать нужное издание по названию или подписному индексу, теме, алфавиту, интересам, а оформление займет всего несколько минут.

Клиенты Почты также могут оформить благотворительную подписку на журналы и газеты детям из школ-интернатов и детских домов, ветеранам, пожилым соседям, инвалидам из домов престарелых или любому нуждающемуся. Для этого в почтовых отделениях или на страницах акции «Дерево добра» podpiska.pochta.ru/derevo-dobra/region необходимо выбрать регион и социальное учреждение, в адрес которого будет оформлена подписка.





Стоимость подписки на газету "Гатчинская правда" на 6 месяцев:

Индекс: П4237

Для всех категорий населения: до адреса – 611,04 руб.

Индекс: ПИ704

Для ветеранов труда, пенсионеров: до адреса – 571,56 руб.