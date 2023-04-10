Прививка ― лучшая защита от клещевого энцефалита

«Наш регион является эндемичным по клещевому вирусному энцефалиту. Это означает, что в каждом районе Ленобласти встречаются случаи заражения этой инфекцией. Заболевание крайне опасное, поражает центральную нервную систему человека. Единственной эффективной мерой его профилактики является прививка. Ежегодно вакцинацию от клещевого энцефалита в регионе проходят порядка 40 тысяч человек», ― рассказал заместитель председателя правительства Ленинградской области по социальным вопросам Николай Емельянов.

Вакцинация проводится с 2 лет и в три этапа: первая прививка в день обращения, вторая через 1-7 месяцев, третья через год. Каждые три года для поддержания иммунитета проводится ревакцинация.

Медики советуют пройти иммунизацию всем, кто находится в зоне профессионального риска – выполняющие сельхозработы, грунтовые, строительные, изыскательные, а также всем, кто посещает лес и любит активный отдых на природе.





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