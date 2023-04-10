Весенний призыв: всё идёт по плану

1 апреля в России начался весенний призыв на военную службу. В соответствии с указом президента РФ, приказом министра обороны очередной весенний призыв на военную службу будет проходить до 15 июля в плановом режиме. Как заявил начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу гатчинского военного комиссариата Андрей Чичканов, никаких изменений в прохождении службы нет:

- На военную службу призываются граждане в возрасте от 18 до 27 лет. Требования к лицам, подлежащим призыву, не изменились – так же, как и срок службы: призывники отслужат в Вооруженных силах РФ ровно год и вернутся домой. Задание на призыв – по сравнению с предыдущими годами – существенно не изменилось, из Гатчины и поселений Гатчинского района планируется призвать равномерное количество новобранцев.

Граждан вызывают только на призывные мероприятия. Сначала уточняются данные воинского учета, далее призывники проходят медицинское освидетельствование, профессиональный отбор и призывную комиссию, где в соответствии с категорией здоровья и согласно плану отправок будет предложено место прохождения службы.

- У призывников есть выбор?

- Пожелания по возможности учитываются. Принимается во внимание образование, уровень физической подготовки, стремление получить военно-учетную специальность и профессию.

Хочу подчеркнуть, что граждане, отправленные на военную службу по призыву, к специальной военной операции на Украине не привлекаются. Как и ранее, молодые люди проходят службу, в основном, в Западном военном округе, а также на Северном флоте.

- Давайте уточним, куда конкретно могут отправить гатчинских срочников, и в каких войсках им доведется служить?

- Наши призывники служат в Северо-Западном федеральном округе – в Ленинградской, Псковской, Новгородской областях, в ближайшем Подмосковье, в Санкт-Петербурге и в Москве. В этот призыв, как и в предыдущие, будет набор в сухопутные, воздушно-космические, воздушно-десантные и железнодорожные войска, морскую пехоту, Росгвардию и военно-морской флот.

Кроме того, гражданам призывного возраста мы предлагаем пройти бесплатное обучение в автошколе ДОСААФ и получить водительское удостоверение категории «С».

- Что для этого нужно?

- Обратиться в гатчинский военкомат. После того, как призывник сделал выбор в пользу военно-учетной специальности «водитель», он проходит медицинскую комиссию и, если будет признан годным, сотрудник военкомата записывает его в автошколу ДОСААФ. Обучение длится около четырех месяцев, после чего молодой человек сдает экзамен в ГИБДД и получает водительское удостоверение категории «С». Соответственно, в Вооруженных силах он будет проходить службу по своей военно-учетной специальности – водителем. Получив необходимый водительский опыт, после срочной службы можно при желании устроиться на работу.

Также хотелось бы отметить, что военнослужащие срочной службы могут заключить контракт. Служба по контракту открывает большие перспективы: это стабильная работа с хорошим денежным довольствием, возможность карьерного роста, обеспечение жилплощадью. Сегодня военнослужащих стимулируют жильем: на имя контрактника сразу же открывается банковский счет, и, например, офицер уже с первого года службы получает возможность стать участником накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих.

- Когда состоится первая отправка срочников?

- Первая – торжественная – отправка новобранцев планируется в середине апреля.

Екатерина Дзюба