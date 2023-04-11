Росреестр Ленобласти разъясняет: можно ли прописаться на своей даче?

Но пандемия ушла, а желание жителей Ленинградской области жить в собственном доме неуклонно растёт, что подтверждает статистические данные постановки на кадастровый учёт жилых домов на участках под ИЖС. В первом квартале 2020 года таких домов было поставлено на учёт 1 675, а в первом квартале 2023 года – 4 750 домов. То есть постановка на учет жилых домов за три года выросла почти в 3 раза! И многие собственники хотят проживать в своём доме не только летом, но и круглый год.

Но для получения, например, медицинской помощи и других социальных услуг необходима регистрация по месту жительства.

Управление Росреестра по Ленинградской области рассказывает, можно ли прописаться у себя на даче и как это сделать.

В 2019 году вступил в силу Федеральный закон № 217- ФЗ «О садоводстве и огородничестве», который чётко обозначил два понятия:

- Садовый дом – строение для пребывания в нём в тёплое время года;

- Жилой дом - строение, предназначенное для постоянного проживания, оснащенное коммуникациями, электричеством, канализацией и прочим оборудованием, которое позволяет поддерживать тепло в зимний период.

До вступления в силу 217 – ФЗ многие собственники присваивали своим домам назначение - нежилое, хотя дома были оснащены всем необходимым и пригодны для проживания. После вступления в силу закона, такие дома стали считаться садовыми и оформить прописку в них нельзя, так как регистрация по месту жительства возможна только в жилом помещении, которое приспособлено для постоянного проживания.

Но часто из такого положения есть выход – перевести садовый дом в жилой.

Прежде чем приступить к процессу перевода, необходимо убедиться в следующих моментах, чтобы не получить отказ:

- Вид разрешенного использования земельного участка должен предусматривать размещение жилого дома (также, например, на территории огороднических товариществ нельзя возводить капитальные постройки);

- Дом должен стоять на кадастровом учёте;

- На дом должны присутствовать все необходимые документы.

Итак, если все условия соблюдены, то какие действия предпринимать для перевода из садового дома в жилой?

Первое: Обратиться к кадастровому инженеру за заключением о соответствии технического состояния дома всем действующим законным нормам;

Второе: Обратиться в орган местного самоуправления по месту нахождения дома с заявлением о переводе. К заявлению необходимо приложить выписку из ЕГРН, правоустанавливающие документы на землю, заключение от кадастрового инженера по обследованию технического состояния дома, а также, если дом обременен правами третьих лиц – нотариально удостоверенное согласие указанных лиц. Если право собственности на дом не зарегистрировано в ЕГРН (ранее учтённое право), то необходим правоустанавливающий документ на дом или нотариально заверенную копию такого документа.

Третье: Дождаться решения ОМСУ о признании дома жилым (в среднем, ожидание занимает 1,5 месяца).

Четвертое: Направить решение ОМСУ в Росреестр для внесения записи в ЕГРН.

Завершающим этапом прописки станет обращение в Миграционные органы с документами для прописки:

- паспорт;

- заявление;

- документы, подтверждающие право собственности;

- решение местных властей о признании дома жилым и пригодным для проживания.

После этого остаётся только дождаться отметки в паспорте.