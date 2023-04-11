В память маленьких узников концлагерей

В этом году участие в митинге приняли делегации детских поисковых отрядов, военно-патриотических клубов, школьных музеев со всего Северо-Западного федерального округа.

На митинге выступил глава администрации Вырицкого поселения Михаил Хомченко. Он отметил, что каждый метр вырицкой земли помнит чудовищные преступления нацистов:

- Дети стали заложниками человеконенавистнической политики фашистской Германии. Сегодня мы вспоминаем тех, кто не дожил до Дня Победы, и желаем здоровья тем, кто прошел этот ад и сегодня здесь, с нами.

Председатель областного комитета по молодежной политике Марина Григорьева подчеркнула важность развития поискового движения: по предварительным данным, на территории Ленинградской области до сих пор не найдены останки 400 тысяч человек.

- Мы делаем все возможное, чтобы ряды поисковиков постоянно пополнялись, чтобы новые и новые поколения занимались сохранением нашей истории. Сегодня фашизм вновь поднял голову, и мы видим четкую параллель между событиями Великой Отечественной войны и происходящим сейчас на Украине, – сказала Марина Андреевна.

На митинге выступили депутаты областного парламента Людмила Тептина, Олег Белов и Александр Русских, уполномоченная по правам ребенка в Ленинградской области Тамара Литвинова, глава Гатчины и района Виталий Филоненко.

Обращаясь к участникам мероприятия, глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим подчеркнула, что ни одно поколение россиян не позволит себе забыть историю – какой ценой досталась нам эта победа:

- 11 апреля мы с вами традиционно собираемся на этом священном месте – у памятника детям, погибшим от зверств фашизма. И невозможно это забыть. Мы здесь, чтобы жила память, чтобы фашизм никогда не поднял свою голову на нашей земле. Неслучайно президент России Владимир Путин принял решение о строительстве крупнейшего мемориала в честь мирных жителей, погибших в годы Великой Отечественной войны, именно на Гатчинской земле, обильно политой кровью невинно убиенных.

Также в этот день в Вырицком культурном центре состоялся концерт, посвященный Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей.

Екатерина Дзюба