Перспективы и возможности Гатчинского ДОСААФа

Гатчинская автошкола ДОСААФ как юридическое лицо прекратила свое существование несколько лет назад, и сейчас в здании на Красноармейском проспекте находится структурное подразделение Ломоносовской автошколы ДОСААФ – старейшей школы в Ленинградской области (и, кстати, признанной лучшей в России в своем профиле). Это был единственный способ сохранить в Гатчине автошколу

ДОСААФ как таковую. Все это время здесь продолжали готовить призывников по военно-учетной специальности «водитель категории «С». Сохранились и коммерческие группы.

Однако принято решение возродить Гатчинский ДОСААФ, объединив под одной крышей автошколу с военно-патриотическим клубом «Авангард». В течение двух лет будет готовиться проектно-сметная документация на ремонтные работы в старинном здании, где уже начали рушиться перекрытия.

- Основная обязанность ДОСААФ – обучать призывников военно-учетной специальности, – говорит начальник структурного подразделения Ломоносовской автошколы в Гатчине Сергей Юрьевич Викторов. – В частности, водительской. Здесь же, в Гатчине, раньше обучали парашютистов – будущих десантников. Эта практика вернется. А подготовка водителей из числа будущих военнослужащих срочной службы и не прекращалась. Дважды в год мы набираем граждан, подлежащих призыву на срочную службу, на обучение специальности водителя грузового автомобиля. По направлению военкомата. Сейчас набираем два взвода ребят, которые пойдут служить в осенний призыв.

- На каких машинах обучаются вождению призывники?

- На КАМАЗах и «Уралах». И, кстати, на таких машинах обучает только ДОСААФ – это дорогостоящее удовольствие. Два КАМАЗа находятся непосредственно здесь, в Гатчине, «Уралы» пригоняем из Ломоносова, потому что на данный момент гатчинская площадка не позволяет разместить больше двух грузовиков. Но здесь, зато, имеется прицеп – на площадке во дворе, для обучения на категорию «Е». Это тоже преимущество

ДОСААФа, который готовит водителей всех категорий: от «А» до «Е».

- И мотоциклистов? И водителей автобусов?

- Да. У нас есть автобус и пять мотоциклов. Скоро начнем набирать группу категории «А» – сезон мотоциклистов приближается.

- На каких машинах готовят водителей категории «В»?

- На «Шкодах» и «Опелях», в основном. У нас четыре инструктора, все – индивидуальные предприниматели со своими машинами. На категорию «В» сейчас учатся две группы, и набираем третью. Но тут в Гатчине слишком большая конкуренция: на протяжении двух километров по проспекту 25 Октября – 11 автошкол.

- Что будет, когда здание ДОСААФа на Красноармейском встанет на ремонт? Где курсанты будут изучать теорию?

- Нам пообещали выделить помещение в военкомате. В Ленинградской области осталось не так много районов, где обучают призывников водительской специальности: только в Гатчине, в Ломоносове и в Тихвине. Гатчинский военкомат набирает самые большие группы – мы выпускаем больше 40 человек в год. На обучение военно-учетной специальности «водитель категории «С» направляются все желающие призывники, годные по состоянию здоровья. Водительскую медкомиссию они тоже проходят бесплатно.

- Есть ли еще сейчас возможность у будущих новобранцев попасть на обучение в

ДОСААФ?

- Есть. Прием прекратится, когда мы зарегистрируем взвод в ГИБДД. За два месяца до окончания призыва. Так что до середины мая еще идет набор. Хотелось бы обратить внимание, что в данном случае молодой человек совершенно бесплатно приобретает не просто воинскую учетную специальность, но и весьма востребованную и хорошо оплачиваемую профессию. Получив некоторый опыт, по окончании срочной службы можно трудоустроиться водителем грузовой машины.

Екатерина Дзюба