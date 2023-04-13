Чистая Гатчина

Сейчас УБДХ еще продолжает вывозить кучи снега из дворов, но уже с 6 апреля в дневное время при плюсовой температуре воздуха приступили к механизированной мойке дорог, тротуаров и общественных пространств. В субботу 8 апреля начали ручную мойку технологического тротуара и посадочных мест автобусных остановок на проспекте 25 Октября.

А уже с 10 на 11 апреля стали мыть город машинами и ночью, так как температурный режим позволяет. Частично мойка выполняется с применением специального шампуня. Однако УБДХ следит за прогнозом погоды: если по ночам будут заморозки, ночная мойка улиц отложится до теплых времен.

На главной артерии города начали мытье павильонов остановок общественного транспорта. Принялись пылесосить – собирать мусор пылесосами и погрузчиками с бункерными щетками.

Повсеместно идет уборка мусора вручную, собираются остатки противогололедных материалов. Зима была нестабильная – наблюдались перепады температур, поэтому противогололедные материалы использовались щедро. Теперь это очень хорошо заметно, хотя зимой, как говорят сотрудники УБДХ, люди жаловались, что «вообще не посыпают».

Днем гатчинские улицы моют шесть комбинированных дорожных машин и поливщиков, ночью – две. Мусор убирают две подметально-уборочные машины «Бродвей». Тротуары, общественные пространства и дворы – от Въезда до Коннетабля – убирают пять тракторов с поливомоечными бочками, два трактора с пылесосом и два погрузчика с бункерными щетками.

Вручную прочесываются газоны, уборщики собирают сухие ветки. Еще зимой начали окрашивать закрытые металлические урны на проспекте 25 Октября, в апреле будут красить ограждения и малые архитектурные формы, начнется побелка деревьев.

Ну, и сезон ямочного ремонта горячей асфальтобетонной смесью официально открыт. В апреле подрядчик приступит к ремонту картами участка проспекта 25 Октября, который в прошлом году не вошел в контракт по капремонту – от Рощинской до Пушкинского шоссе. В общем, за месяц УБДХ должно привести в порядок весь город после пятимесячной зимы, поэтому все жители приглашаются на традиционные апрельские субботники! Инвентарь и мешки – нам в помощь.

Екатерина Дзюба