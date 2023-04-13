Художественная гимнастика в Гатчине: потолок мешает «риску»

- Мы открылись в 2013 году, когда я еще училась на втором курсе в университете им. Лесгафта на педагогическом факультете. Я сама занималась художественной гимнастикой с трех лет, и эту идею – возобновить гимнастику в Гатчине – мне подала моя тетя Ольга Васильевна Фадеева, которая теперь тоже работает с нами в студии. В свое время она прервала тренерскую деятельность, потому что в городе не было условий для художественной гимнастики – ни зала, ни ковра.

Мы начали с маленького зала в спорткомплексе «Арена». Сначала приходили заниматься по два-три ребенка, которые выполняли простые упражнения – мостик, растяжку. Потом народу стало прибывать, и мы перешли в большой зал. Теперь у нас занимается порядка 170 человек, с которыми работают несколько тренеров, и существует две формы моей организации: ИП и НКО «Клуб художественной гимнастики Евгении Елисеевой».

- На каких условиях у вас занимаются дети?

- Есть платные группы, а дети, которые показывают высокие результаты, занимаются бесплатно. Некоторые входят в сборную Ленинградской области и Северо-Запада. В этом году наша девочка вошла в сборную России на 2024 год.

- С какого возраста вы берете детей? И насколько строгий отбор?

- Заниматься нужно начинать с трех лет. У нас две группы начальной подготовки. Маленьких берем всех, без отбора, а уже потом – в основной состав – выбираем сильнейших. Вот в состав попасть достаточно тяжело. Мы проводим жесткий отбор: и по фактуре смотрим, и по настрою детей, и по отношению мам к гимнастике – есть ли желание серьезно этим заниматься.

- И до скольких лет не поздно начинать занятия художественной гимнастикой?

- До пяти. Сейчас очень ранняя гимнастика. В шесть лет дети уже должны выполнять упражнения без предмета и с обручем, поэтому шестилетнему ребенку «с улицы» будет трудно догнать тех, кто пришел к нам в три года. Это уже будет ребенок с другими ногами, другой спиной.

Но у нас есть любительские группы – для тех, кто хочет заниматься «для себя». Туда можно прийти и в семь, и в восемь лет. Эти девочки выступают в Гатчине на наших клубных соревнованиях.

- Есть откровенно неспособные?

- Есть. Но природные данные – это много, но далеко не все. Без труда, без желания ничего не получится. А стремление к успеху иной раз творит чудеса. Одна девочка пришла к нам совсем не гибкая, без растяжки. Мама попросила: «Скажите правду о ее способностях». Я сказала. Но ребенок оказался с таким желанием и трудолюбием, что результат превзошел все ожидания: она сама себя сделала, и выступает теперь на уровне детей, которые пришли с хорошими способностями, и побеждает на областных соревнованиях.

- А если нет способностей к танцу, отсутствует чувство ритма – как тогда?

- Кто-то танцевальный, кому-то тяжелее – мы подбираем индивидуально программу, помедленнее. Каждому находим свою музыку, свой стиль. Наши девочки дополнительно занимаются хореографией – два раза в неделю по полтора часа. К нам приезжает балерун из Петербурга, и эти шикарные занятия дали свои плоды – девочки стали совершенно по-другому выглядеть на ковре.

- Ваши воспитанницы соблюдают диету?

- Гимнастика – «голодный» вид спорта. С самого начала, когда к нам приводят трехлетних, мы сразу объясняем, что режим питания гимнасток ждет строгий. Никаких булок и гамбургеров, даже в виде исключения в надежде, что «ничего не будет». Будет! Овощи, фрукты, мясо, только полезные продукты, чтобы были силы и не было лишнего веса. И наши девочки с малолетства это знают и привыкают к такому режиму.

- Художественная гимнастика – не травматичный вид спорта?

- Нет, если идет каждодневная правильная тренировка. У нас только общая физическая подготовка длится полтора часа. У детей должен быть хороший мышечный корсет, сильные щиколотки.

- Гимнастки тренируются каждый день?

- Те, кто выступает, тренируются каждый день по три часа минимум. И таких уже больше семидесяти человек. Им обязательно каждый день нужно тренироваться. Поэтому нам катастрофически не хватает зала. Мы арендуем зал в «Арене» на Аэродроме, но там очень плотное расписание – не соревнования, так тренировки, не бадминтон, так флорбол. В Гатчине много сильных спортсменов в разных видах спорта, поэтому залы – битком.

Основной наш зал, который мы тоже арендуем, здесь, на стадионе «Спартак». Но этот зал не подходит ни под какие стандарты: ни площадка, ни потолок, ни ковер.

- Потолок?..

- В помещении с потолком 5,5 метров тяжело готовить девочек к всероссийским соревнованиям. Две наших девочки попали в сборную региона для выступления «на России»: из четырех спортсменок сборной Ленинградской области две были гатчинские. На меня возлагалась большая ответственность – фактически, половина подготовки к соревнованиям. И наша Ксения Савинова, 2011 года рождения, заняла на Первенстве страны пятое место и вошла в Российскую сборную. Готовились здесь, в зале «Спартака». И Ксюша не могла сделать «риски» из-за низкого потолка.

- Риски?

- Подкинуть предмет, два-три раза прокрутиться и поймать. Ксюша крутится очень хорошо, а «риск» – это на соревнованиях «дорого», дает высокие баллы – когда ребенок бросает предмет вверх и много-много крутится. Ксюша девочка очень координированная, и на этом мы зарабатываем очки. Но отрабатывать «риск» под пятиметровым потолком невозможно. Она условно кидала предмет и ловила, без вращения. Ну, и в «Арене» мы по возможности отрабатывали эти «риски» и потом уже на месте, в Москве. В итоге наша Ксения Савинова из Больших Колпан вошла в шестерку сильнейших спортсменок страны в своем возрасте. Сейчас ее приглашают в Москву тренироваться, но пока что ребенок из сборной России тренируется здесь, в неприспособленном зале.

- Какой зал вам бы подошел?

- В принципе, любой, где потолок выше семи метров. И, конечно, с большой площадью. У нас площадка должна быть 12х12 метров, помост и специализированный ковер – сплошным полотном, а не кусками внахлест, как здесь. Под такие параметры подходит зал в «Арене», в «Волне», в «Маяке», но нигде нет свободного времени. Все тренируются, в основном, во второй половине дня, после школы. Наши дети уходят с последних уроков, занимаются по группам с часу дня и до вечера. Разминку все делают одновременно – сразу человек семьдесят. Спортивную школу художественной гимнастики в Гатчине открыть нельзя, потому что нет условий. Но ничего – стараемся.

- Кто тренирует детей в вашей студии?

- Все тренеры – выпускники университета им. Лесгафта, все сильные спортсменки, мастера спорта: Анна Сергеевна Брудковская, Яна Эдуардовна Гужвинская. С малышами занимается Полина Андреевна Никаноркина – студентка педагогического факультета.

- Какой снаряд в художественной гимнастике самый сложный?

- Для каждого по-разному. Кто-то не чувствует мяча – плохо катает перекаты, а мяч должен идти как одно целое с телом. У кого-то лента путается – пять метров все-таки (у мастеров – шесть). Опять же, возникают сложности из-за потолка. У нас есть высокая девочка – метр семьдесят, кандидат в мастера спорта, ее зовут в сборную Санкт-Петербурга, и у нас нет условий для ее тренировок – не хватает ни высоты, ни площади зала, народу много.

- Гимнастика – дорогой вид спорта?

- Недешевый. Но все относительно. Мяч стоит, примерно, десять тысяч рублей, но он будет очень долго служить, не деформируется. Обруч подбирается по размеру. Для тренировок годится обычная спортивная форма. А на выступления кто-то сошьет за пятьдесят тысяч костюм, кто-то – за двадцать. У кого-то будет один костюм, у кого-то четыре. Дело личное. В Гатчине, кстати, очень хорошо шьют спортивную форму: и цена разумная, и качество хорошее.

- Евгения, теперь, говорят, и мальчики пришли в художественную гимнастику. У вас в студии только девочки?

- Мальчиков я бы и рада пригласить, и тренера поставить им специализированного, но некуда. На всероссийских соревнованиях мальчики тоже выступали – мне понравилось, было бы интересно это развить. У них, конечно, совсем другие костюмы, другие снаряды, мужская художественная гимнастика больше напоминает акробатику. Мы бы у себя в студии это развили, цель такая есть, но пока физически места нет.

- Насколько художественная гимнастика полезна в принципе? Стоит ли упираться, если нет великого таланта и притязаний на чемпионство?

- На мой взгляд, это идеальный вид спорта для маленького ребенка и самый лучший вид спорта для девочки. Художественная гимнастика формирует все, что нужно: координацию, пластику, осанку, ножки. И это хорошая база для любого вида спорта. Многие гимнастки потом, кстати, уходят в единоборства и в бокс.

- Талантливых девочек у вас много?

- Студия работает на профессиональном уровне. Мастеров спорта мы еще не вырастили, но кандидатов в мастера уже много – сейчас это спортсменки 13-14 лет. Почти во всех возрастных группах мы выиграли Первенство Ленинградской области, гатчинские девочки – в лидерах региона. В шутку поговаривают, что у нас тут, в Гатчине, видимо, радиация какая-то – так много талантливых девочек. Будем работать и воспитывать своих чемпионок. Печально, конечно, что нет условий и приходится отдавать наших девочек в Петербург. Не хотелось бы раздавать таланты…

Екатерина Дзюба