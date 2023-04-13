Ярмарка трудоустройства приглашает!

Основная цель ярмарки трудоустройства – не только быстрый подбор работы, но и помощь в планировании карьеры.

На ярмарке, наряду с вакансиями, будут представлены все возможности современной службы занятости. Кроме того, соискатели смогут узнать о том, как повысить свои профессиональные компетенции или пройти переобучение по востребованной профессии, а также о поддержке, которую можно получить со стороны государства при трудоустройстве или переезде в другой регион.

Наряду с работодателями к проведению ярмарки будут привлечены эксперты, которые помогут выпускникам, студентам и их родителям наметить наиболее перспективные отрасли для дальнейшего трудоустройства, а тем, кто только выбирает свою будущую профессию – узнать о самых востребованных направлениях.

Ярмарка пройдет 14 апреля с 11:00 до 13:00 по адресу: г. Гатчина, пр. 25 Октября, д. 5, Молодежный коворкинг-центр Киноконцертого зала «Победа».