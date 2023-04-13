Не стало Кузько Вадима Ивановича

Вадим Иванович родился 5 марта 1960 года в г. Конотопе Сумской области. После окончания школы и Конотопского медицинского училища был призван в ряды Советской Армии. В 1988 году окончил 1-й Ленинградский медицинский институт им. И.П. Павлова.

С 1988 года по 2018 годы Вадим Иванович работал в Гатчинской центральной районной клинической больнице, пройдя трудовой путь от врача-травматолога до заместителя главного врача. Вадим Иванович – врач высшей категории. Он зарекомендовал себя ответственным руководителем и профессионалом своего дела. Благодаря ему были реализованы проекты по модернизации Гатчинской КМБ, оснащении ее новой современной медицинской техникой.

Последние годы В.И. Кузько работал в Гатчинском психоневрологическом интернате заместителем директора, обеспечивая качественное оказание медицинских услуг проживающим, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Вадим Иванович пользовался огромным заслуженным авторитетом коллег и уважением жителей. Депутат четырех созывов Пудостьского сельского поселения и Гатчинского муниципального района, с 2011 по 2019 годы – глава Пудостьского сельского поселения. До последних дней своей жизни он работал на благо ставшего ему родным Пудостьского поселения и всего Гатчинского района.

Вадим Иванович Кузько - победитель районного конкурса «Человек слова и дела-2017». За многолетний добросовестный труд неоднократно поощрялся грамотами руководства Гатчинского района и Ленинградской области.

Выражаем слова поддержки и соболезнования родным и близким Вадима Ивановича!

Мы запомним Вадима Ивановича как талантливого врача, опытного руководителя, надежного товарища и любящего семьянина. Он оставил в наших сердцах добрый след и светлую память!





Совет депутатов и администрация Гатчинского муниципального района