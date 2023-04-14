Гатчинские школьники прошлись по «звёздным тропинкам»

Для ребят, которые занимаются в Гатчинском Дворце молодёжи, ежегодные мероприятия, посвящённые Дню космонавтики, стали доброй ежегодной традицией.

- Я провожу эти «космические» встречи в музее авиационных двигателей уже третий год, - говорит волонтёр ГДМ Евгения Мальцева. - Очень круто, что есть такое мероприятие, в котором может участвовать наше молодое поколение, и что именно нам каждый год выпадает честь его проводить. Мы всегда с огромной радостью и удовольствием к нему готовимся: репетируем флешмобы, готовим станции для познавательной игры, танцуем, поем! Из года в год наши волонтеры готовят к этой встрече танцевальный флешмоб «Будь готов! Всегда готов!» Он очень активный и заводной, и наши ровесники с удовольствием принимают в нем участие. Сегодня мы будем петь песню «Земля в иллюминаторе». Мы ее очень любим и поем в разных обработках.

- В этом празднике принимают участие почти все гатчинские школы, - рассказал волонтёр ГДМ Екатерина Арнаутова. - В этом году у нас команды из семи школ — ребята 7-8 классов.

Познавательная игра по станциям называется «К звездам я прикасаюсь мечтами». Проходя станции, каждая команда получает определенное количество баллов. Все станции разные и интересные — есть активные, есть на размышление, смекалку или интуицию. Как говорят организаторы праздника, из года в год все команды проходят станции на «отлично», и баллы у всех традиционно высокие.

- Самое главное, что во время игры ребята могут получить очень полезную информацию о событиях, связанных с космосом, - говорит Евгения Мальцева. - Эта тема вообще очень интересная для наших ровесников: космос — это ведь что-то неизведанное и загадочное. Наша задача на этом мероприятии — заинтересовать ребят, чтобы они вместе с нами погрузились в эту обширную тему, узнали много нового, повеселились и получили положительные эмоции.

Собравшихся на «космический» праздник ребят приветствовали почетные гости мероприятия - генеральный директор Гатчинского музея истории военной авиации Геннадий Панёв, пилот-инструктор Константин Меченков, инженеры-испытатели, разработчики системы посадки советского шатла, первого советского орбитального корабля многоразового использования «Буран» Вячеслав Быков, Николай Сова, Виктор Афанасьев, Владимир Скачко, Вадим Голубев, Валерий Наумов.

- Когда мы создавали наш музей, мы думали, что это будет просто музей истории военной авиации, - рассказал Геннадий Панёв. - А оказалось так, что авиация и космос неразделимы: одно дополняет другое. Всё начиналось с воздухоплавания, с воздушных шаров. Потом были самолёты, а после самолетов — уже космос!

Геннадий Панёв напомнил, что в этот день, 12 апреля, в музее истории военной авиации открывается новая экспозиция, посвященная космосу. На ней представлены, в том числе, имена и истории десятков людей, имеющих непосредственное отношение к космосу и так или иначе связанных с гатчинской землей.

Для школьников такие встречи в Гатчинском музее авиационных двигателей — каждый раз ещё одна прекрасная возможность познакомиться с его историей и экспозицией. Ребята с интересом разглядывали экспонаты и слушали рассказы сотрудников музея.

Бонусом для школьников стало настоящее профориентационное занятие, которое провела для них ведущий специалист по учебно-методической работе АО «ОДК-Сервис» Марина Маврина. Она познакомила ребят с заводом, рассказала о востребованных специальностях. Здесь всегда ждут талантливую молодежь и увлеченных своим делом специалистов. На предприятии действует система наставничества, есть собственный учебный центр. А ещё «ОДК-Сервис» предоставляет возможность своим молодым сотрудникам пройти обучение по целевому направлению в ряде престижных технических вузов Санкт-Петербурга.

Юлия Лысанюк