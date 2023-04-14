«Мы родом не из детства – из войны»

На митинг собрались те, кто пережил в детстве ужасы нацизма, представители ветеранских организаций, сотрудники гатчинской администрации, юнармейцы, кадеты, школьники, жители города.

Выступая перед собравшимися, заместитель председателя правительства Ленинградской области, председатель комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой отметил, что в этот раз ежегодная торжественно-траурная областная акция проходит на страстной седмице – в страстную пятницу:

- Это придает особый драматизм сегодняшнему дню и тем воспоминаниям, которым мы посвящаем этот митинг. Сегодня мы отдаем дань памяти тех, чью жизнь забрали фашисты в концлагерях. От лица правительства и губернатора Ленинградской области я выражаю глубокое уважение всем, кто эти лагеря прошел. Мы будем помнить эти события, чтобы никогда такое не повторилось.

На митинге выступили председатель постоянной комиссии по государственному устройству, международным, межпарламентским и общественным связям областного парламента Станислав Еремеев, председатель отделения Российского союза бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей Ленинградской области Регина Борисовна Авилова, председатель Ленинградской региональной общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Юрий Олейник.

- Мы видим, что сегодня происходит в той Европе, которая забыла, какая армия освободила ее в годы Второй мировой войны, и кто погасил печи Освенцима. …Спасибо за вашу активную жизненную позицию, за то, что вы воспитываете патриотизм в нашей молодежи – ваши внуки сейчас борются с поднявшим голову нацизмом на Украине, – сказал Юрий Иванович, обращаясь к ветеранам.

Глава Гатчины и района Виталий Филоненко напомнил о злодеяниях фашистов на гатчинской земле – о концлагерях, в которых у детей выкачивали кровь для нужд армии вермахта, о тысячах гатчинцев, угнанных в Германию.

- Низкий вам поклон, здесь стоящим детям войны! Берегите себя, живите дольше и передавайте эту память новым поколениям, – сказал Виталий Андреевич.

Глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим отметила, что звание города воинской славы Гатчина получила в знак признания огромных заслуг в годы Великой Отечественной войны:

- Три года наш город был в оккупации, порядка 80 тысяч мирных жителей погибли за эти годы. И мы особо чтим память о детях, погибших от рук фашистов.

Клирик Павловского кафедрального собора протоиерей Константин Трофимов отслужил поминальную службу, память павших почтили минутой молчания и в небо выпустили белых голубей – символ мира. Все участники митинга возложили цветы к подножию монумента «Город воинской славы».

Екатерина Дзюба