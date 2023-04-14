«Песенки нашего двора» Леонида Пережигина

Выпускник Ленинградского института театра, музыки и кинематографии, Леонид Пережигин почти тридцать лет проработал художником-постановщиком на телевидении. Начиная с 1991 года, был художником-постановщиком самых рейтинговых телепрограмм РТР и 5 канала, среди которых «Встретимся в воскресенье», «Бросайка», «Рио-Рита», «Песенки нашего двора», «Маленький спектакль», «Дорогой, единственный...», «Сказка за сказкой», «Кружатся диски», «Музыкальный ринг».

Макеты Леонида Пережигина — это каждый раз встреча с настоящим чудом, волшебством и магией сцены. Не зря работы Леонида Вениаминовича называют «театром в миниатюре»: в них переданы мельчайшие особенности сценических декораций. А вместе с эскизами на стенах они позволяют проследить, как создавалось художественное решение телеспектаклей от замысла до сцены.

Каждый макет — это настоящее произведение искусства, в котором не повторяется ни один авторский прием. Каждая работа — это новые идеи, новая гамма цветов, множество различных фактур и неожиданные материалы.

При этом абсолютно самостоятельными произведениями выглядят и эскизы к сценическим декорациям. Так, например, на выставке в библиотеке Пушкина можно увидеть несколько пейзажей из цикла «Виды Петербурга» для оформления павильона телепрограммы «Рио-Рита» (2001-2004, канал «Культура»). Это действительно замечательная и очень атмосферная графика, выполненная на высоком профессиональном уровне.

В пятницу, 14 апреля, в 15.30 в центральной районной межпоселенческой библиотеке им. А.С. Пушкина состоится творческая встреча с автором выставки «Песенки нашего двора» Леонидом Пережигиным.