Полина Семенова из Гатчины – дважды победитель

Второкурсница из Гатчины два года подряд побеждает в номинации «За проявленные знания истории России».

В 2023 году Полина представила сочинение «Забвению не подлежит» об оккупации Гатчины и о концлагере Дулаг-154, расположенном на окраине города. Наставником Полины является преподаватель русского языка и литературы Елена Немченко.

Также ученица Кингисеппской школы №5 Виолетта Классен стала призером конкурса сочинений со своей работой «Мы родом не из детства – из войны». Завоевать высокую награду помогла учитель русского языка и литературы Татьяна Кузьмина.

Теперь девочки со своими наставниками отправятся на чествование в Москву.