Полина Семенова из Гатчины – дважды победитель
Полина Семенова из Гатчинского педагогического колледжа имени К.Д. Ушинского – дважды победитель Всероссийского конкурса «Без срока давности».
Рубрики: Образование
Второкурсница из Гатчины два года подряд побеждает в номинации «За проявленные знания истории России».
В 2023 году Полина представила сочинение «Забвению не подлежит» об оккупации Гатчины и о концлагере Дулаг-154, расположенном на окраине города. Наставником Полины является преподаватель русского языка и литературы Елена Немченко.
Также ученица Кингисеппской школы №5 Виолетта Классен стала призером конкурса сочинений со своей работой «Мы родом не из детства – из войны». Завоевать высокую награду помогла учитель русского языка и литературы Татьяна Кузьмина.
Теперь девочки со своими наставниками отправятся на чествование в Москву.
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