Космическая история Гатчинской земли

Как говорит заместитель директора музея Татьяна Севостьянова, космонавты были прежде всего военными лётчиками, и интерес к космонавтике естественно вырос из той темы, которой занимается музей.

- В новой экспозиции представлены очень редкие вещи, - говорит Татьяна Сергеевна. - Например, книга о космосе с подлинными автографами космонавтов, включая Ю.А. Гагарина, космическая еда, аварийный набор космонавта. На выставке также представлены подлинные документы Михаила Терентьевича Меченкова — единственного гатчинца, который был в первом отряде космонавтов. Ещё один уникальный экспонат - фотография корабля «Буран» с подлинной подписью Игоря Волка, датированная 15 ноября 1988 года... Но самое ценное на выставке — представленная на стендах информация о космонавтике, связанная с гатчинской землей. Впервые опубликован материал о наших соотечественниках, участвовавших в разработках «Бурана» и «Лунохода». Гатчина внесла свой, пусть небольшой вклад в развитие российской космонавтики.

Непосредственное участие в подготовке новой экспозиции принял гатчинский краевед и историк, Почетный гражданин Гатчинского района Андрей Бурлаков.

Собирать экспонаты для новой экспозиции Андрей Вячеславович начал всего полтора месяца назад. Как он говорит, тема была для него новой и непростой в силу своей «техничности». Чтобы справиться с задачей, он прибег к своему излюбленному методу — краеведению.

- Я начал копаться, и эта тема меня очень увлекла, - говорит Андрей Бурлаков. - Попутно удалось сделать немало удивительных открытий. Так, например, выяснилось, что в Гатчине на территории аэродрома был закрытый полигон, где занимались испытаниями космической техники. В экспозиции представлена информация о первых летчиках, которые испытывали эти аппараты. Среди них были и гатчинцы — например, Михаил Меченков. Эти новинки испытывались сначала в Гатчине, потом перебазировались на аэродром в Сиверскую.

На стенде «Гатчинская земля в истории отечественной космонавтики» собраны воспоминания военных летчиков, служивших на Гатчинском военном аэродроме в 1950-1960 годах - Александра Терехова, Михаила Меченкова, Валерия Филатова и других. Среди наших земляков есть и испытатели космической техники — Николай Кибальчич, Леонид Каргу, Виталий Способин.

Но самое невероятное открытие Андрей Бурлаков сделал несколько лет назад. Оказывается, на Гатчинской земле бывал Юрий Гагарин!

- Я жил в Суйде, учился в школе, которая носила имя Юрия Гагарина, - рассказывает Андрей Вячеславович. - Но я не знал, что Гагарин ходил по улицам Суйды! Об этом мне рассказала жительница Суйды, Галина Владимировна Котовская. Ещё когда Гагарин учился на сталевара в Саратове, он приезжал на практику в Ленинград. Это было в 1955 году. У его друга Валентина Осипова была дача в Суйде. Остались фотографии, которые Юрий Гагарин делал в Суйде. Одна из таких фотографий представлена в музее — на ней запечатлена маленькая девочка. И только потом, когда Гагарин полетел в космос, эта девочка вспомнила, что это был тот самый мальчишка, тот самый Юрка, который приезжал к ее тетушке, гулял с местными ребятами и развлекался с ними! А в Суйде до сих пор сохранился дом, где гостил будущий космонавт.

Есть в экспозиции и отдельный стенд, посвященный космонавту Герману Титову. Как напомнил Андрей Бурлаков, Титов был крепко связан с Сиверской. Здесь он нашел себе супругу Тамару, здесь у них родился первый ребенок. Из Сиверской Титов ушел в отряд космонавтов. Сохранилось много и его воспоминаний, и воспоминаний о нем его друзей. В экспозиции есть и материалы, связанные с поездками Титова на гатчинскую землю после полета в космос.

- Материалов еще очень много — не все они вошли в экспозицию, - говорит Андрей Бурлаков. - Здесь представлена информация только о самых известных космонавтах. Надеемся, что со временем мы сможем дополнить эту экспозицию.

Почетными гостями открытия экспозиции «Космос» стали инженеры-испытатели, разработчики системы посадки советского шатла, первого советского орбитального корабля многоразового использования «Буран». Среди них был и сын военного лётчика, единственного гатчинца, попавшего в первый отряд космонавтов, Михаила Меченкова, наш земляк, пилот-инструктор Константин Меченков.

- Я очень рад, что в Гатчине возник этот музей, а теперь есть ещё и экспозиция, посвящённая космосу, - говорит Константин Михайлович. - Я участвовал в этом по возможности, предоставив для музея довольно много материалов, в том числе и связанных с моим отцом. Мой отец служил на севере, в одном гарнизоне с Павлом Поповичем. Приехала комиссия набирать молодых летчиков в первый отряд космонавтов. Отец прошёл. Ему было 26 лет, как и Гагарину — все они были примерно одного возраста.

Всего набрали порядка двух тысяч летчиков. Многие отсеялись, после чего осталось 206 человек. После последующего отбора - уже двадцать. Отец практически вошел в эту двадцатку, но не прошел испытания на центрифуге — одни из самых сложных. У него была возможность вернуться в отряд позднее, но он хотел летать. После отряда космонавтов он служил в Гдовской части летчиком на истребителях-бомбардировщиках. Потом по рекомендации Поповича пошел служить в летно-испытательную эскадрилью, которая формировалась на Гатчинском аэродроме в 1963 году. Так он попал в Гатчину и стал летчиком-испытателем. В 1964 году эскадрилья перебралась в поселок Сиверский, а в 1977 — в Пушкин. После увольнения из армии в 1980 году он продолжал летать летчиком-испытателем гражданских самолетов. Летал до шестидесяти лет...

Небольшой подарок гостям вернисажа сделали в этот день маленькие друзья Гатчинского музея истории военной авиации — ребята из детского сада №8 микрорайона «Аэродром». Специально к Дню космонавтики они подготовили поэтическое выступление, чем очень порадовали и растрогали всех присутствующих.

Напоминаем, Гатчинский музей истории военной авиации находится в микрорайоне «Аэродром» по адресу: Гатчина, Балтийская улица, 4. Время работы музея: вт.-пт. с 10 до 18 часов, сб.-вс. с 12 до 17 часов.

Юлия Лысанюк