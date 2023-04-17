Наказание за мошенничество с бюджетными средствами назначит суд

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Ленинградской области, следствием установлено, что в 2020 году бывший директор МБУ «Городской архитектурно-планировочный центр» г. Гатчина изготовил акты выполненных работ, внеся в них заведомо ложные сведения, после чего удостоверил акт подписью индивидуального предпринимателя и его печатью.

Используя свое служебное положение, он предоставил подложные договоры, акты выполненных работ, счета на оплату в бухгалтерию. В счет оплаты невыполненных работ на банковскую карту индивидуального предпринимателя перечислено более 500 тыс. рублей.

Экс-директор МБУ «Городской архитектурно-планировочный центр» г. Гатчина обвиняется в совершении преступлений по ч. 3, 4 ст. 159 - мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в крупном размере и особо крупном размере.

По результатам изучения поступивших из следственного органа материалов, совокупность собранных по делу доказательств, признана городской прокуратурой достаточной для утверждения обвинительного заключения и направления дела в суд.