«Неделя без турникетов» на «ОДК-Сервис» в Гатчине

Ежегодная акция «Неделя без турникетов» дает возможность старшеклассникам и студентам побывать на крупных промышленных предприятиях своих регионов, узнать о востребованных специальностях, условиях работы, о том, где и как можно получить необходимое образование для дальнейшего трудоустройства.

Первая экскурсия на предприятие в рамках акции прошла на прошлой неделе. Производственные площадки АО «ОДК-Сервис» в Гатчине и Войсковицах посетили студенты четвертого курса инженерно-технического факультета Государственного института экономики, финансов, права и технологий (ГИЭФПТ), которые обучаются по специальности «Технология машиностроения».

Ребята увидели участок неразрушающего контроля, участок нанесения защитных покрытий, участки разборки и общей сборки, узнали о процессах, которые происходят в цехах, о тонкостях транспортировки ремонтируемого оборудования и т.д.

На производственной площадке №3 в Войсковицах студенты познакомились с процессом ремонта наземных газотурбинных двигателей. Также ребята увидели, в каких условиях и каким образом проходят испытания авиационных двигателей после ремонта, побывали на пункте управления, с помощью которого специалисты следят за ходом испытаний.

Сегодня в АО «ОДК-Сервис» встречали гостей из Санкт-Петербурга. В Гатчину приехали студенты третьего курса Института энергетического машиностроения Санкт-Петербургского Политехнического университета Петра Великого. Гости посетили цеха №2 и №4, участок перспективных технологий цеха №8, познакомились с экспозицией музея истории авиационного двигателестроения и ремонта.

В течение недели на предприятии будут открыты двери для учащихся школ г. Гатчины и Гатчинского района.

Напомним, что Гатчинское авиаремонтное предприятие АО «ОДК-Сервис» (в прошлом – 218 АРЗ) входит в Госкорпорацию «Ростех» в составе Объединенной двигателестроительной корпорации.

По материалам пресс-службы АО «ОДК-Сервис»