«Гатчинская мельница» в Мариинском дворце: уникальная фотовыставка и благодарность питерских парламентариев

Церемония награждения состоялась в Белом зале Мариинского дворца в рамках круглого стола по вопросам сохранения и популяризации культурного наследия.

Мероприятие, в котором приняла участия гатчинская делегация, посвящено памяти великого российского зодчего, уроженца деревни Мыза-Ивановка Гатчинского района, создателя Мариинского дворца Андрея Штакеншнейдера и символично, что встреча прошла именно в резиденции петербургского парламента.

Вниманию участников мероприятия была представлена уникальная выставка «Из фотоальбома семьи Андрея Ивановича Штакеншнейдера». Это фотографии из личной коллекции учредителя АНО «Гатчинская мельница» Владимира Епешина. Многие из них были неизвестны широкой публике: их не видел никто, кроме узкого круга родственников. В этот день фотографии семьи Штакеншнейдера впервые за 150 лет стали достоянием общественности. Экскурсию по выставке провел обладатель коллекции Владимир Епешин.

В круглом столе приняли участие депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга, руководители комитетов администрации города, учреждений культуры и образования, научные работники и руководители музеев. С докладами выступили заведующая Музеем-квартирой И.И. Бродского Оксана Волкова, ведущий научный сотрудник музея-института семьи Рерихов Елена Бакалдина директор Военного музея Карельского перешейка Баир Иринчеев и другие.

Особое внимание было уделено сохранению памяти об Андрее Штакеншнейдере. Так, о ходе работ на родовом захоронении Штакеншнейдеров в Стрельне рассказал руководитель художественно-реставрационной мастерской Свято-Троицкой Сергиевой Приморской пустыни Сергей Султановский.

О работе проекта «Гатчинская мельница» участникам встречи доложил директор АНО «Гатчинская мельница» Анатолий Горбатенко.

Напомним, что работа по сохранению памяти об Андрее Штакеншнейдере велась группой гатчинских энтузиастов много лет. Год назад организация была зарегистрирована официально. В течении 2022 года был приобретен архив семьи Штакеншнейдеров, началось проектирования музейно-выставочного павильона на территории усадьбы в Мызе-Ивановке, состоялось знакомство с группой единомышленников, хранящих память об Андрее Ивановиче, и презентация АНО «Гатчинская мельница» в выставочном пространстве в городе Гатчина, после чего началась работа в социальных сетей и на сайте www.gatchinamill.ru

В 2023 году совместно с музеем города Гатчины был проработан туристический маршрут «По памятным местам Штакеншнейдера»: Мыза - Ивановка - Низино - Стрельна и открыта памятная информационная табличка на территории усадьбы. Летом здесь состоится открытие музейно-выставочного павильона. После чего в течении года планируется запуск туристических маршрутов по местам, связанных с судьбой и творениями Андрея Штакеншнейдера и проведение тематических конференций.

Татьяна Можаева