…И будут яблони в цвету

18 апреля засадили первые два гектара – около 400 саженцев. Сотрудники комбикормового завода дружно вышли на посадку – заложили сад. Оставшиеся 18 гектаров будут засаживаться уже осенью, когда уберут озимые.

- Яблоневый сад мы сажаем в рамках концепции «Яблоневого города», которой мы дали старт несколько лет назад, – говорит директор Гатчинского комбикормового завода Дмитрий Кулагин. – Сначала мы построили питомник для выращивания саженцев, теперь засаживаем первые двадцать гектаров полей. Первая задача по развитию земель Новосветского поселения, которую мы реализуем согласно концепции, - это создание новых рабочих мест. В том числе за счет создания агрокластеров. Яблоневый сад – один из них.

Как пояснил Дмитрий Кулагин, новый яблоневый сад относится к классическому типу садов. Здесь будут посажены сильнорослые деревья староместных сортов яблонь, таких как «коричное полосатое», «антоновка», «белый налив», «богатырь», «мелба», «пепин шафранный», «уэлси», «штрейфлинг».

- Вопрос климатической приживаемости яблонь даже не стоит, – подчеркивает Дмитрий Викторович. – Есть канадская технология, рассчитанная на аналогичную климатическую зону. К тому же, северные сады имеют ряд преимуществ. Это касается, прежде всего, борьбы с вредителями: обработки здесь практически не требуется.

За культивацию плодовых деревьев комбикормовый завод взялся всерьез: на заводе есть отдельное направление, которым руководит агроном. Прежде, чем сажать, провели исследования почвы и на основе этих исследований получили рекомендации, какие именно сорта лучше разводить.

- По поводу будущего сбыта можно не беспокоиться, – считает Дмитрий Кулагин. – Яблоко у нас самый популярный фрукт. Большой сектор импортных плодов ушел с рынка и постепенно замещается отечественной продукцией.

Первый коммерческий урожай ожидается года через два. Как говорила несравненная Одри Хепберн, «Посадить сад – значит верить в завтрашний день». Коллектив Гатчинского комбикормового завода верит сам и вселяет эту веру в других.

Екатерина Дзюба