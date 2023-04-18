На пьдестале – гатчинские дзюдоистки

На турнир, организованный Российской общественной физкультурно- спортивной организацией «Юность России» гатчинские спортсменки – воспитанницы Гатчинской ДЮСШ № 3 поехали вместе со своим тренером Алексеем Михайловым.

Как рассказал тренер, данная поездка стала возможна, благодаря Роману Александровичу Талалаеву, который оплатил все расходы, исходя из пожеланий тренера и спортсменок, тем самым создав самые благоприятные условия для достижения столь значимого результата: билеты на Сапсан до Москвы, поезд Москва-Орел и Орел-СПб, современная и комфортная гостиница, питание и стартовый взнос. Девочки и тренер не подвели. Это тот случай, когда представители Санкт Петербурга бескорыстно, не требуя ничего в замен, помогают спортсменам из Гатчины идти к своей мечте - золоту Олимпийских игр!

Сам путь для достижения успеха тоже был непростым. Тренер и спортсменки буквально в 10 утра вернулись с соревнований из Мурманской области. И, переехав с Ладожского на Московский вокзал, благодаря родителям детей сменив на вокзале сумки самбо на дзюдо, уже через два часа сидели в Сапсане до Москвы. Из Москвы до Орла дорога заняла 5 часов. В 2 часа ночи заселились в гостиницу, а в 8 утра уже были на взвешивание. И, казалось бы, что нет сил, но …есть цель.

В 10 часов Лидия Улитина начнет свой соревновательный день, а Ксения Копачева на полчаса позже, после 36-ти часов дороги из Кандалакши в Орел. И обе в итоге окажутся на пьедестале, а Лидия и вовсе победит своих всех соперниц. Более того, в командном первенстве девочки завоевали третье место в составе Ленинградской области.