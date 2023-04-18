Время возможностей: работай в России!

Рабочие места предлагали 16 работодателей, представляющих различные отрасли экономики – в основном, обрабатывающие производства. Присутствовали предприятия, относящиеся к оборонно-промышленному комплексу. Было заявлено более 400 вакансий, 80% из которых составляли рабочие специальности: электрогазосварщики, монтажники, слесари, столяры, сантехники, стропальщики, фрезеровщики, шлифовщики, токари, транспортировщики, упаковщики, автомеханики, контролеры ОТК и прочие. Был представлен также широкий спектр инженерных профессий.

Как рассказала начальник Гатчинского центра занятости населения Елена Крылова, в этот день на ярмарку пришли порядка 400 соискателей – с разными запросами и уровнем образования:

- Ярмарку посетили не только безработные – много было студентов и школьников, которые интересовались, какие профессии востребованы сейчас на рынке труда в Гатчинском районе, где можно пройти обучение, чтобы потом работать на этих предприятиях. Работодатели предлагали пройти у них производственную практику с последующим трудоустройством. Были студенты ГИЭФПТ, в том числе будущие социальные работники, которые общались с представителями Центра соцзащиты. Ребята, получающие среднее специальное образование, студенты высшей школы беседовали с представителями гатчинских предприятий на предмет трудоустройства.

Тем, кто спрашивал о вакансиях Санкт-Петербурга, специалисты службы занятости с помощью компьютера представляли работодателей Северной столицы, участвующих в ярмарке дистанционно.

Расширение штатов

В числе предприятий, представленных на ярмарке, были и производственники, и железнодорожники, и коммунальщики, и даже Петербургский институт ядерной физики. У кого-то – текучесть кадров, а кто-то расширяет производство.

Например, федеральная компания «Полифас» с производством в Северо-Западном и Центральном регионах, которая изготавливает изоляционные материалы, открывает новые линии – запускает производство новых материалов. В частности, полимерную пленку. В связи с расширением необходимы специалисты технического направления: наладчики ЧПУ, электрогазосварщики, электрики, операторы производственных линий. В компании не ждут опытных сотрудников – предприятие обучает работе на своих линиях. Было бы у соискателя желание учиться, определенные технические навыки, ответственность и целеустремленность – возможность дальнейшего развития ему предоставят. Предприятие находится в Пудостьском поселении, в промзоне Корпиково.

Предприятию «ОДК-Сервис» (218 АРЗ) требуется расширение штата в связи с развитием производства. Если раньше завод ремонтировал только самолетные и вертолетные двигатели, то сейчас поступил заказ от Газпрома на ремонт наземных газотурбинных установок. Открывается новый цех в Войсковицах – в связи с этим идет набор сотрудников. Кроме того, происходит обмен опытом и командировки в Пермь – на «ОДК-Пермские моторы». Кадры нужны и не только готовые: на предприятии есть программа наставничества – за новичком закрепляют наставника и обучают.

Гатчинские «Тепловые сети» участвуют в ярмарке вакансий первый раз. Муниципальному предприятию не хватает технических специалистов с высшим и средним специальным образованием. Есть острая необходимость в электриках, слесарях КИПиА, сварщиках, нужны инженеры-теплотехники, инженеры-строители, инженер-химик. Коллективу требуются молодые кадры. «Тепловые сети» готовы взять студентов на практику и обучить – с перспективой дальнейшего трудоустройства.

На железную дорогу требуются разного рода специалисты. Эксплуатационное локомотивное депо Санкт-Петербург Варшавский – структурное подразделение Октябрьской дирекции тяги структурного подразделения дирекции тяги филиала ОАО «РЖД», цех которого расположен в Гатчине на Товарно-Балтийской, 1, предлагает вакансии помощника машиниста локомотива с обучением. Подходят выпускники 11 классов или граждане с любым средним образованием, годные по состоянию здоровья. Во время обучения выплачивается стипендия – 31 тысяча рублей в месяц. Зарплата – до 70 тысяч рублей.

Тосненская механизированная дистанция инфраструктуры ищет машинистов на железнодорожно-строительные машины – это техника тяжелого типа, которая занимается ремонтом и реконструкцией пути. Предприятие обучает новых работников за свой счет и платит стипендию.

Северо-Западная пригородная пассажирская компания предлагает работу не только мужчинам, но и женщинам – например, билетных кассиров и контролеров. Зарплата кассира – от 38 тысяч рублей.

Свои вакансии на ярмарке презентовала кондитерская фабрика «Нева» в Торфяном в Гатчинском районе, крупнейший производитель ПЭТ-упаковки «АПГ Восточная Европа», который находится в Гатчине Бумажной фабрике «Коммунар», одному из старейших предприятий целлюлозно-бумажной промышленности России, требуются инженеры (зарплата от 73 тысяч рублей) и представители рабочих специальностей (зарплата от 45-55 тысяч рублей и выше).

В рамках реализации федерального проекта «Моя карьера с «Единой Россией» в ярмарке вакансий приняло участие Гатчинское отделение партии. Гражданам объясняли, как партия может помочь в вопросах трудоустройства и карьерного развития. На ярмарке партактив провел анкетирование соискателей, из результатов которого будет понятно, какие сферы наиболее интересны потенциальным работникам. Также будут зафиксированы вопросы и пожелания соискателей.

Екатерина Дзюба