«Аккогусли» в Гатчине

Любовь Старцева (гусли) и Иван Кишкин (аккордеон) ещё очень молоды, но уже успели стать лауреатами российских и международных конкурсов. Дуэт часто концертирует, представляя народные инструменты и народную музыку.

Конечно, основное внимание многочисленных слушателей было приковано к гуслям, которыми мастерски владеет Любовь Старцева.

Гусли — очень древний, исконно русский народный инструмент, который был известен на Руси по крайней мере в VI веке. У этого вроде бы простого, на первый взгляд, инструмента необыкновенный звук - звонкий, яркий и одновременно нежный, утонченный. Он восхищает и завораживает с первых же минут как ценителя, так и неискушённого слушателя.

Гусли обладают уникальными техническими, акустическими и интонационно выразительными характеристиками. У них большой динамический диапазон и прекрасный ровный тембр. Этот инструмент подходит для исполнения абсолютно любой музыки: фольклорных наигрышей, переложения русской и зарубежной классики, современной эстрады, оригинальных сочинений.

Гусли называют инструментом, который пробуждает генетическую память, возвращает человека к его историческим корням и гармонизирует его жизнь. Гусли прекрасно звучат в паре с ещё одним старинным инструментом — аккордеоном, который делает эту музыку ещё более мощной и целительной.

На концерте в Гатчине прозвучали оригинальные сочинения для гуслей и аккордеона, фантазии на русские темы, обработки шедевров мировой музыки в переложении для дуэта. Прозвучали также и сольные номера. Так, например, Любовь Старцева исполнила небольшую пьесу «Сказ о земле Русской», стилизованную под старинное исполнение на гуслях. Иван Кишкин виртуозно сыграл на аккордеоне несколько знаменитых вальсов.

Этот звонкий, яркий и какой-то очень радостный концерт звучал в «Купринке» не долго — всего около часа. Но вот эта прекрасная музыка наверняка будет ещё долго звучать в душе каждого слушателя.

Юлия Лысанюк