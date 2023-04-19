Лоскутная весна Виктории Туленковой

Виктория Туленкова — жительница посёлка Карташевская. Шитьём увлекается с юности: в семье всегда было принято прививать девочкам навыки рукоделия.

Лоскутным шитьём Виктория начала заниматься в 2010 году, когда в Карташевской была организована студия «Сударушка» под руководством Анны Градович. Постепенно она освоила различные техники лоскутного шитья. Разноцветные треугольники и квадратики собирались в затейливые орнаменты. На выставке можно увидеть традиционные работы Виктории Туленковой - «Розы для мамы», «Весна идет», одеяло «Скатерь-самобранка».

Виктории интересно изучать и сюжетные композиции — придумывать эскизы, подбирать нужную цветовую гамму, используя современные сложные ткани. Так получились работы «Александр Невский», «Солдат-освободитель», «Букет Причерноморья».

Виктория Туленкова — участница многих выставок и коллективных проектов студии «Сударушка» - «Льняной рушник», «Планета — Гагарин», «Мороз рисует на окне». Свой весомый вклад она внесла в создание лоскутного панно «Карта Гатчинского района».

Виктория — лауреат и призер различных фестивалей декоративно-прикладного творчества. Среди них — фестиваль лоскутного шитья «Лукоморье» в Гатчине, «Текстильный букет» в Минске. В 2022 году мастерица стала лауреатом Международного фестиваля «Земля Калевалы» за свое лоскутное панно «Прогулка».

Все работы Виктории Туленковой выполнены с большой любовью к творчеству и родному краю. На них запечатлены карташевский храм, гатчинские мотивы, Выборг. В особую экспозицию выделены панно из вышитых «бабушкиных» рушников.

Виктория полна идей и творческих замыслов, ведь лоскутное шитье — не только увлекательное рукоделие, но и разноцветный мир творчества, волшебства и фантазии.

Встреча с автором выставки «В душе всегда весна» Викторией Туленковой состоится в выставочном зале духовно-просветительского центра Покровского собора Гатчины 22 апреля в 12 часов.