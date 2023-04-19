Первая отправка прошла торжественно – с почетными гостями и оркестром. Рано утром 19 апреля у памятника воинам-интернационалистам на короткий митинг собрались новобранцы, сотрудники военкомата, представители гатчинской администрации и совета депутатов, юнармейцы и провожающие.

Военный комиссар г. Гатчины Дмитрий Михайлов объявил о том, что первая команда призывников убывает на службу в ряды Вооруженных сил Российской Федерации. И напомнил всем, что согласно указанию президента ни один призывник не будет направлен в зону проведения специальной военной операции.

Свое напутственное слово новобранцам сказали заместитель председателя совета депутатов Александр Федоров, первый заместитель главы администрации Гатчинского района Сергей Голованов.

- Товарищи призывники! – обратился к новобранцам Сергей Иванович. – Вы вступаете во взрослую жизнь, вы сделали первый мужской шаг, начинаете исполнять свой конституционный долг. Делайте это с честью и помните, что мы вас ждем.

Ребятам желали успехов в службе, в овладении новыми навыками, наказывали не забывать родную Гатчину – город воинской славы и вернуться через год к своим любимым.

От лица ветеранов Вооруженных сил стихами собственного сочинения призывников напутствовал капитан первого ранга, председатель комитета офицеров запаса Виктор Васильевич Иванов. По традиции, новобранцам вручили часы с символикой Гатчины, и после недолгих слез и объятий с провожающими под «Прощание славянки» первая семерка гатчинских призывников отправилась служить.

Как рассказал военком г. Гатчины Дмитрий Михайлов, очередной плановый призыв проводится в штатном режиме:

- По статистике, в весенний призыв попадают те, кто заканчивает обучение, поэтому основная масса ребят будет отправлена в конце июня-начале июля – после получения дипломов. Сегодня мы должны были отправить команду меньшей численности, но поскольку ребята изъявили желание, мы не стали никого останавливать и отправили семь человек.

Екатерина Дзюба