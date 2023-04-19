Победители конкурса общественного признания

В этом году конкурс направлен на поощрение общественной деятельности женщин и мужчин Гатчинского района, многие из которых внесли особый вклад в решение важных гуманитарных проблем, связанных с поддержкой участников СВО и членов их семей. Среди лауреатов конкурса были именно такие люди: с активной гражданской позицией, у которых слово не расходится с делом.

На церемонии награждения глава Гатчинского района Виталий Филоненко отметил, что гатчинская земля всегда славилась людьми, которые в трудные минуты готовы прийти на помощь своему ближнему.

- Народное признание – высшее признание человека. Сегодня мы чествуем людей, которые удостоены чести быть отмеченными главной общественной наградой Гатчинского района. Таких людей у нас собралась целая команда – Команда 47, - сказал Виталий Филоненко.

Участников конкурса приветствовала заместитель главы администрации Гатчинского района по местному самоуправлению и внутренней политике Ольга Мясникова.

- Этот конкурс имеет многолетнюю историю: 23 года, более 750 участников, из них 46 победителей. Несмотря на многолетнюю историю, конкурс уникален. Каждый год он новый. Сегодня звучат особые слова благодарности активным людям, которые оказывают помощь участникам СВО и членам их семей, - сказала Ольга Мясникова.

Обращаясь к залу, депутат Законодательного собрания Ленинградской области Людмила Тептина подчеркнула, что гармоничное развитие нашего общества возможно лишь тогда, когда мужчина и женщина вместе участвуют в принятии жизненно важных решений в общественно важных делах и вместе их реализуют.

- Спасибо вам за вашу сердечность, заинтересованность, целеустремленность. Успехов вам во всех начинаниях, - пожелала Людмила Тептина.

Слова особой благодарности за бескорыстный труд также выразил депутат Заксобрания Ленобласти Александр Русских.

«Женщина года 2022»

Торжественная церемония награждения началась с вручения наград лауреатам конкурса «Женщина года». Вот их имена:

- Благодырь Татьяна Александровна – Вырицкое поселение,

- Егерева Наталья Евгеньевна – Дружногорское поселение,

- Жучкова Наталия Игоревна – город Гатчина,

- Зубкова Наталья Васильевна – город Коммунар,

- Смородина Алина Николаевна – Сиверское поселение,

- Гаврина Анастасия Владимировна – Таицкое поселение,

- Жирова Вероника Петровна – Большеколпанское поселение,

- Михайлова Елена Владимировна – Войсковицкое поселение,

- Никитина Любовь Григорьевна – Елизаветинское поселение,

- Бодрова Марина Валерьевна – Кобринское поселение,

- Миронова Юлия Владимировна – Пудомягское поселение,

- Исакова Александра Владимировна – Пудостьское поселение,

- Овсянникова Елена Михайловна – Рождественское поселение,

- Дрожжина Ольга Владимировна – Сусанинское поселение,

- Богданова Любовь Юрьевна - Сяськелевское поселение.

«Человек слова и дела - 2022».

По громкие аплодисменты прошла торжественная церемония награждения лауреатов ежегодной премии «Человек слова и дела - 2022». Все лауреаты конкурса - достойные кандидаты на победу. И, как отметил Виталий Филоненко, пока на гатчинской земле есть такие люди - можно быть уверенным в завтрашнем дне.

Лауреаты конкурса «Человек слова и дела» 2022 года:

- Мареничев Сергей Валерьевич – Вырицкое поселение,

- Шехватов Владимир Александрович – Дружногорское поселение,

- Иванов Андрей Евгеньевич – город Гатчина,

- Рязанов Ярослав Игоревич – город Коммунар,

- Осокин Дмитрий Вячеславович – Большеколпанское поселение,

- Федорченко Вячеслав Викторович – Веревское поселение,

- Кизилов Сергей Иванович – Войсковицкое поселение,

- Куклев Валерий Леонидович – Елизаветинское поселение,

- Серженко Сергей Павлович – Кобринское поселение,

- Руппель Евгений Александрович – Новосветское поселение,

- Маннапов Роман Викторович – Пудомягское поселение,

- Осипов Владимир Александрович – Пудостьское поселение,

- Заславский Михаил Ефимович – Рождественское поселение,

- Дриневский Сергей Анатольевич – Сусанинское поселение,

- Клюкин Виктор Николаевич - Сяськелевское поселение.

Лучшие люди года

Творческими подарками праздник украсили лучшие коллективы и исполнители. И вот наступил кульминационный момент: объявление итогов конкурса.

В этом году номинация «Женщина года -2022» была ярко представлена инициативными и ничем не уступающими друг другу претендентами на победу. Поэтому члены жюри не смогли отдать безоговорочную победу одному из номинантов, и решили разделить ее между двумя прекрасными и достойными женщинами.

Юлия Ногина - молодая мама, целеустремленный и волевой человек - невозможно перечислить все ее идеи, которые она успешно воплощает в жизнь и которые находят отклик в сердцах тех, кому она помогает. В 2022 году Юлия создала благотворительный фонд «Ленинградский тыл», основной задачей которого является объединение возможностей и ресурсов для оказания помощи бойцам и их семьям. Деятельность этого замечательного человека имеет по-настоящему неоценимое значение для огромного количества людей, не только родного района, но и далеко за его пределами!

Наталья Федотова - индивидуальный предприниматель, заместитель председателя женсовета Веревского поселения по направлению благотворительность и добровольчество, инициатор и руководитель волонтерского движения - клуба "ZOV ФЕДОТОВОЙ - СВОИХ НЕ БРОСАЕМ", выросшего из масштабов одного поселения в сеть на территории Гатчинского, Лужского и Волосовского районов, объединившего усилия и инициативы тех, кто готов помогать. Благодаря трудолюбию участников клуба и организаторским способностям его руководителя, участникам СВО передано более 90 тонн гуманитарной помощи, оказывается помощь госпиталям и раненым бойцам в Санкт-Петербурге и в Москве.

В номинации «Человек слова и дела» победил Андрей Валов - учредитель и директор ООО «Сфера», руководитель с активной гражданской позицией. Деятельность его предприятия - это не только обеспечение трудовой занятостью населения, налоговые поступления в бюджет, но и регулярная помощь при проведении значимых мероприятий на территории Таицкого поселения и Гатчинского района, выделение значительных финансовых средства для сбора гуманитарной помощи и приобретения специального дорогостоящего оборудования военнослужащим.

В знак признания заслуг перед Гатчинским районом всем лауреатам и победителям был вручен приз конкурса – «Звезда», которая является символом премии уже много лет, памятные подарки и цветы.

В завершение мероприятия всех ждал сюрприз. Вячеслав Павлюченко вручил Наталье Федотовой флаг 810-ой отдельной севастопольской гвардейской ордена Жукова бригады морской пехоты с подписями бойцов, которые сейчас находятся на передовой - в знак огромной благодарности за оказанную помощь. Это стало кульминацией мероприятия и вызвало неподдельные эмоции и радость. Вячеслав Михайлович тоже служил в 810 бригаде, ветеран-пехотинец, активно участвует в организации помощи фронту, лично знает бойцов и передал от них привет, сказал, что настроение у ребят боевое, настроены исключительно оптимистично. Победа будет за нами!

Татьяна Можаева