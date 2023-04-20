Бюджет, Устав, взаимодействие с общественностью

Заседание началось с торжественной минуты. Почетным дипломом Совета депутатов Гатчинского района был награжден​ директор​ Гатчинской детской​ музыкальной школы им. М.М. Ипполитова-Иванова Андрей Церр. Высшей награды депутатского корпуса он удостоен за ​ многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм ​в деле​ эстетического​ воспитания и образования подрастающего поколения​ Гатчинского района и в связи с​ 60-летием со дня рождения.

Андрей Церр - член​ Союза​ концертных деятелей России, концертирующий пианист, солист и аккомпаниатор. Уже около 30 лет работает в системе дополнительного образования Гатчинского района. Благодаря его инициативности​ проведена​ масштабная работа по улучшению материально-технической базы школы и совершенствованию​ образовательного процесса. Гатчинская детская музыкальная школа широко известна своими успехами и успехами своих учеников.

Председатель комитета финансов Гатчинского района Любовь Орехова представила депутатам проект отчета об исполнении​ бюджета Гатчинского района за 2022 год.

- Весной мы традиционно рассматриваем исполнение бюджета Гатчинского муниципального района за отчетный год. Бюджет был принят в ноябре 2021 года, после чего в него четыре раза вносились изменения. В результате, по итогам 2022 года, бюджет исполнен по доходам в сумме 8 млрд 846 млн рублей, расходная часть бюджета - в сумме 8 млрд 406 млн рублей, - отметила Любовь Орехова.

Что касается налоговых поступлений в бюджетную копилку, основной доходный источник по-прежнему налог на доходы с физических лиц.

В ходе доклада Любовь Ивановна обратила внимание депутатов на распределение налогов на доходы с физических лиц. Так, общая сумма налога, поступившая с территории Гатчинского района, составила 7 млрд 857 млн рублей, из них 1,8 млрд поступило в бюджет Гатчинского района, 931 млн - в бюджеты поселений, 5 млрд 73 млн рублей (64%) - в бюджет Ленинградской области.

В целом рост доходов в 2022 году составил​ 118,7% по сравнению с предшествующим годом, расходные обязательства увеличились​ на 113,2 %.​ ​Основная часть - 75% расходов (5,8 млрд руб.) приходится на муниципальную программу «Современное образование», включающую в себя мероприятия​ на содержание и ремонт образовательных учреждений, организацию отдыха детей во время каникул, реализацию образовательных программ, создание и обеспечение «Точек роста»,​ создание условий для занятий​ физической культурой и спортом в образовательных учреждениях сельской местности.

Депутаты приняли проект решения об исполнении районного бюджета за основу и назначили публичные слушания на 16 часов 10 мая 2023 года. Слушания пройдут в здании администрации по адресу: г. Гатчина, ул. Киргетова, д.1, к. №40.

В связи с очередными изменениями в законодательстве депутаты внесли ряд изменений в прежние решения Совета. Так, в ходе заседания были внесены изменения в Устав района и в соответствии с федеральным законодательством упразднены муниципальные избирательные комиссии, функции которых​ возложены ​на территориальную избирательную комиссию Гатчинского района.

Также депутаты заслушали доклад председателя Общественной палаты​ Гатчинского района Елены Вахриной об итогах деятельности палаты ​за 2022 год. Елена Юрьевна отметила конструктивный диалог​ представителей власти и институтов гражданского общества Гатчинского района при рассмотрении насущных вопросов и выработке возможных совместных решений. За большой вклад в развитие гражданского общества, а также за ответственное отношение к делу и качество работы в 2022 году работа палаты была отмечена Благодарностью Общественной палаты Ленинградской области.

Татьяна Можаева