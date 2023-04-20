Бюджет, Устав, взаимодействие с общественностью
Состоялось очередное заседании совета депутатов Гатчинского муниципального района. Вел заседание глава Гатчинского района Виталий Филоненко.
Заседание началось с торжественной минуты. Почетным дипломом Совета депутатов Гатчинского района был награжден директор Гатчинской детской музыкальной школы им. М.М. Ипполитова-Иванова Андрей Церр. Высшей награды депутатского корпуса он удостоен за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм в деле эстетического воспитания и образования подрастающего поколения Гатчинского района и в связи с 60-летием со дня рождения.
Андрей Церр - член Союза концертных деятелей России, концертирующий пианист, солист и аккомпаниатор. Уже около 30 лет работает в системе дополнительного образования Гатчинского района. Благодаря его инициативности проведена масштабная работа по улучшению материально-технической базы школы и совершенствованию образовательного процесса. Гатчинская детская музыкальная школа широко известна своими успехами и успехами своих учеников.
Председатель комитета финансов Гатчинского района Любовь Орехова представила депутатам проект отчета об исполнении бюджета Гатчинского района за 2022 год.
- Весной мы традиционно рассматриваем исполнение бюджета Гатчинского муниципального района за отчетный год. Бюджет был принят в ноябре 2021 года, после чего в него четыре раза вносились изменения. В результате, по итогам 2022 года, бюджет исполнен по доходам в сумме 8 млрд 846 млн рублей, расходная часть бюджета - в сумме 8 млрд 406 млн рублей, - отметила Любовь Орехова.
Что касается налоговых поступлений в бюджетную копилку, основной доходный источник по-прежнему налог на доходы с физических лиц.
В ходе доклада Любовь Ивановна обратила внимание депутатов на распределение налогов на доходы с физических лиц. Так, общая сумма налога, поступившая с территории Гатчинского района, составила 7 млрд 857 млн рублей, из них 1,8 млрд поступило в бюджет Гатчинского района, 931 млн - в бюджеты поселений, 5 млрд 73 млн рублей (64%) - в бюджет Ленинградской области.
В целом рост доходов в 2022 году составил 118,7% по сравнению с предшествующим годом, расходные обязательства увеличились на 113,2 %. Основная часть - 75% расходов (5,8 млрд руб.) приходится на муниципальную программу «Современное образование», включающую в себя мероприятия на содержание и ремонт образовательных учреждений, организацию отдыха детей во время каникул, реализацию образовательных программ, создание и обеспечение «Точек роста», создание условий для занятий физической культурой и спортом в образовательных учреждениях сельской местности.
Депутаты приняли проект решения об исполнении районного бюджета за основу и назначили публичные слушания на 16 часов 10 мая 2023 года. Слушания пройдут в здании администрации по адресу: г. Гатчина, ул. Киргетова, д.1, к. №40.
В связи с очередными изменениями в законодательстве депутаты внесли ряд изменений в прежние решения Совета. Так, в ходе заседания были внесены изменения в Устав района и в соответствии с федеральным законодательством упразднены муниципальные избирательные комиссии, функции которых возложены на территориальную избирательную комиссию Гатчинского района.
Также депутаты заслушали доклад председателя Общественной палаты Гатчинского района Елены Вахриной об итогах деятельности палаты за 2022 год. Елена Юрьевна отметила конструктивный диалог представителей власти и институтов гражданского общества Гатчинского района при рассмотрении насущных вопросов и выработке возможных совместных решений. За большой вклад в развитие гражданского общества, а также за ответственное отношение к делу и качество работы в 2022 году работа палаты была отмечена Благодарностью Общественной палаты Ленинградской области.
Татьяна Можаева