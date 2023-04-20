20 апреля в помещении Гатчинского отделения партии и Общественной приемной «Единой России» развернулся передвижной донорский пункт. Специалисты Центра крови Ленинградской области прибыли из Тосно со всем оборудованием: работала экспресс-лаборатория, врач-трансфузиолог, медсестры, регистраторы. В отделении партии установили три кресла для забора крови. Доноры заполняли анкету, у них брали экспресс-анализ на гемоглобин, измеряли артериальное давление.

Все, у кого не было противопоказаний, сдавали стандартные 450 мл крови. За время, отведенное на работу выездного донорского пункта, кровь сдали порядка десяти человек. Среди них были как сдающие впервые, так и кадровые доноры. В их числе – вице-спикер Законодательного собрания Ленинградской области Татьяна Тюрина, руководитель регионального исполнительного комитета партии Дмитрий Рытов, члены президиума регионального политсовета, областные парламентарии и помощники, заместитель руководителя Общественной приемной в Ленинградской области Алина Коняева.

Председатель комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой признался, что сдает донорскую кровь в первый раз и чувствует себя при этом нормально:

- Спасибо медикам, которые организовали эту акцию в офисе партии «Единой России» в столице Ленинградской области и дали нам с коллегами возможность оперативно сдать кровь – присоединиться к донорскому движению и показать своим примером, что это не сложно и не страшно, а роль донора действительно очень важна и почетна в обществе, – сказал Владимир Олегович.

20 апреля с помощью Центра крови Ленинградской области партия «Единая Россия» организовала донорские пункты во всех районах области. Как пояснил врач-трансфузиолог областного Центра крови Андрей Ворожцов, донорская кровь отправится на обследование и будет переработана на компоненты – эритроциты, тромбоциты, плазму, а далее запасы крови распределят по медицинским организациям.

Екатерина Дзюба