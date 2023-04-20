Дом на берегу реки. Росреестр Ленобласти разъясняет особенности строительства в береговой и водоохраной зоне

Водоохранные зоны – это территории, примыкающие к береговой полосе.

Береговая полоса – это граница водного объекта, ширина которой составляет, в среднем, 20 м. Так как береговая полоса является землями общего пользования, то на них можно передвигаться, причаливать и ловить рыбу для собственных нужд. На береговой линии запрещено строить частные дома, а также приватизировать в её пределах земельные участки.

За пределами береговой полосы водоохранной зоны уже можно купить или получить участок в аренду, в том числе для строительства, при условии соблюдения всех санитарных, водоохранных и иных требований и норм.

Водоохранные зоны устанавливаются для того, чтобы:

1. Предотвратить загрязнения, засорения, заиливания водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира;

2. Защитить людей и их имущество от разливов, паводков и других подобных стихийных бедствий.



Узнать о том, входит ли участок полностью или частично в водоохранную зону можно заказав градостроительный план земельного участка в администрации района, или посмотреть сведения о внесенных водоохранных зонах и прибрежно-защитных полосах на публичной кадастровой карте;

Итак, первое, что необходимо знать – это то, что запрещено в границах водоохранных зон:

- Использовать сточные воды в целях регулирования плодородия почв;

Размещать кладбища, скотомогильники, отходы производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пункты захоронения радиоактивных отходов;

- Уничтожать вредные организмы при помощи авиации (сбрасывать из самолета химикаты на насекомых);

- Использовать транспортные средства (кроме специальных ТС). Движение допускается только на дорогах, а стоянки — на дорогах и в оборудованных местах с твердым покрытием;

- Строить и содержать АЗС и склады горюче-смазочных материалов;

- Хранить и применять пестициды и агрохимикаты;

- Сбрасывать сточные, в том числе дренажные воды;

- Проводить разведку и добычу полезных ископаемых (за исключением случаев, если они осуществляются пользователями недр).

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, в которых действуют дополнительные ограничения. В границах прибрежных защитных полос нельзя:

- вспахивать землю;

- размещать отвалы размываемых грунтов;

- осуществлять выпас сельскохозяйственных животных.

Даже если вы не планируете делать ничего из вышеперечисленного, тогда следует знать, что при выборе участка для строительства в водоохранной зоне, собственник должен:

- изучить генеральный план поселения, градостроительный регламент и Правила землепользования и застройки;

- подготовить проект дома, где необходимо отобразить способ водоснабжения и водоотведения, а также учесть этажность и удалённость от водоёма;

Чтобы не получить отказ в регистрации и постановке на кадастровый учёт дома, необходимо убедиться, что сведения в правоустанавливающих документах соответствуют информации о земельном участке в ЕГРН, и вид разрешённого земельного участка подходит под строительства дома:

- для ведения гражданами садоводства;

- для индивидуального жилищного строительства;

- для ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта;

- для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством своей деятельности.

Руководитель Управления Росреестра по Ленобласти Игорь Шеляков: "Кадастровый учёт и регистрация права объектов в границах водоохранных зон осуществляется на основании только технического плана и правоустанавливающего документа на земельный участок, если в Едином государственном реестре недвижимости не зарегистрировано право заявителя на земельный участок, на котором расположен указанный объект недвижимости. При этом наличие уведомления о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, уведомления об окончании строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома не требуется".

Чтобы возвести жилой или садовый дом в границе водоохранных зон, собственнику необходимо оборудовать сооружения, защищающие водоём от загрязнений:

- Участок под индивидуальное жилое строительство должен иметь либо центральную канализацию, либо индивидуальные очистные сооружения;

- На участках для садоводства и огородничества для собственных нужд, при отсутствии канализации и очистных сооружений, могут быть установлены специальные приёмники из водонепроницаемых материалов, для сбора сточных вод.

Демидова Ольга





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