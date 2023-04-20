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Перинатальный центр Гатчины приглашает на День открытых дверей

В субботу, 22 апреля, в Перинатальном центре в Гатчине пройдет День открытых дверей. Это позволит всем желающим ближе познакомиться с центром. Начало в 11.00.

Рубрики:  Медицина

В программе - встреча с руководством перинатального центра и ведущими специалистами по акушерству, гинекологии, неонантологии, грудному вскармливанию. Обсуждение вопросов наблюдения, обследования, подготовки к родам, госпитализации, пребывания в отделениях гинекологии и патологии беременных, родильном и послеродовом, акушерском физиологическом и другие темы. Виртуальная экскурсия по перинатальному центру.

Предварительная запись не требуется.

Приглашаются будущие мамы, папы, бабушки и дедушки. Обратите внимание, что с детьми до 14 лет в перинатальный центр нельзя.

Адрес: г. Гатчина, Красносельское ш., 1А. Тел. +7 (813) 713-09-56