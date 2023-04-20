В Гатчине на Киргетова, 3 разместится областной Дом НКО

Субботник организует региональный комитет общественных коммуникаций. Участникам субботника предстоит навести порядок вокруг и внутри здания.

«Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поддержал наше предложение о создании в будущем правительственном квартале в Гатчине Дома НКО. Ждем на субботник всех представителей некоммерческих организаций, которые заинтересованы в развитии института поддержки социальных инициатив жителей нашего региона. Вместе будем развивать эти начинания, наводить порядок в будущем доме, где можно будет проводить встречи и семинары, общаться с жителями, обсуждать важные направления поддержки ленинградцев, делиться опытом», — приглашает на субботник председатель комитета общественных коммуникаций Екатерина Евгеньевна Путронен.

Но для начала Дом НКО нужно привести в достойный вид.