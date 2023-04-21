Гатчинские пенсионеры сыграли в бадминтон

С начала 2023 года по всей России фиксируются вспышки заболеваемости корью. «Зацепило» и Ленинградскую область. Заразиться корью легко – а вот последствия у неё очень тяжёлые. ВОЗ отмечает, что корь во всём мире остаётся одной из основных причин смерти детей в раннем возрасте. При этом заразиться может и взрослый человек, если у него нет иммунитета к этому вирусному заболеванию. Как защитить себя и своих близких? О причинах роста заболеваемости, рисках подхватить инфекцию и об эффективности вакцинации нам рассказала заместитель начальника Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Гатчинскому и Лужскому районам Анна Воронович.