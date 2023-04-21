Гатчинские пенсионеры сыграли в бадминтон
В физкультурно-оздоровительном комплексе «Арена» 19 апреля прошли соревнования по бадминтону среди участников Спартакиады пенсионеров города Гатчины.
Рубрики: Спорт
Лично-командные соревнования проходили в трех парных разрядах: женском, мужском и смешанном. Командный зачёт определялся по сумме занятых мест участниками в обязательном смешанном и, на выбор, мужском или женском разрядах.
По итогам соревнований в командном зачете места распределились следующим образом:
-1 место – «Арена»,
- 2 место – «Сильвия»,
- 3 место - Школа третьего возраста,
- 4 место – «Фортуна»,
- 5 место – «Маяк»,
- 6 место – «Торпеда».
Участники благодарят главного судью соревнований по бадминтону Константина Иванова и учащихся Гатчинского Педагогического колледжа им. Ушинского за терпение и профессионализм.
Фото: Albina Hallakas
Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.