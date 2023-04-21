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Гатчинские пенсионеры сыграли в бадминтон

В физкультурно-оздоровительном комплексе «Арена» 19 апреля прошли соревнования по бадминтону среди участников Спартакиады пенсионеров города Гатчины.

Рубрики:  Спорт

Лично-командные соревнования проходили в трех парных разрядах: женском, мужском и смешанном. Командный зачёт определялся по сумме занятых мест участниками в обязательном смешанном и, на выбор, мужском или женском разрядах.

По итогам соревнований в командном зачете места распределились следующим образом:

-1 место – «Арена»,

-  2 место – «Сильвия»,

- 3 место - Школа третьего возраста,

- 4 место – «Фортуна»,

- 5 место – «Маяк»,

- 6 место – «Торпеда».

Участники благодарят главного судью соревнований по бадминтону Константина Иванова и учащихся Гатчинского Педагогического колледжа им. Ушинского за терпение и профессионализм.

 

Фото: Albina Hallakas

 