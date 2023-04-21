Смертельная авария под Гатчиной

Автомобиль BMW под управлением водителя 2004 года рождения при обгоне по встречной полосе столкнулся с автомобилем «Газель» под управлением водителя 1969 года рождения, совершавшим поворот налево.

В результате аварии водитель иномарки погиб на месте. Полиция проводит проверку по факту ДТП и устанавливает все обстоятельства дорожного происшествия.





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