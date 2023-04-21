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Смертельная авария под Гатчиной

20 апреля около 12:00 на девятом километре автодороги Гатчина - Куровицы произошло смертельное ДТП, сообщили в ГУ МВД.

Рубрики:  Происшествия

Автомобиль BMW под управлением водителя 2004 года рождения при обгоне по встречной полосе столкнулся с автомобилем «Газель» под управлением водителя 1969 года рождения, совершавшим поворот налево.

 В результате аварии водитель иномарки погиб на месте. Полиция проводит проверку по факту ДТП и устанавливает все обстоятельства дорожного происшествия.


Фото ВК