Смертельная авария под Гатчиной
20 апреля около 12:00 на девятом километре автодороги Гатчина - Куровицы произошло смертельное ДТП, сообщили в ГУ МВД.
Рубрики: Происшествия
Автомобиль BMW под управлением водителя 2004 года рождения при обгоне по встречной полосе столкнулся с автомобилем «Газель» под управлением водителя 1969 года рождения, совершавшим поворот налево.
В результате аварии водитель иномарки погиб на месте. Полиция проводит проверку по факту ДТП и устанавливает все обстоятельства дорожного происшествия.
Фото ВК
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