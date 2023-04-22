Гатчинцы вышли на субботник!

Убирали столицу области на всем протяжении – от виадука на въезде до Мариенбурга. Работали все комитеты, отделы и комиссии гатчинской администрации. Магазины, учреждения культуры – библиотеки, музей г. Гатчины, ЦТЮ, Дворец молодежи, Дом культуры, городские школы – десять общеобразовательных, а также музыкальная, художественная и школа бального танца «Олимпия» наводили порядок на прилегающих территориях.

Многие организации начали уборку с опережением графика. Например, централизованная бухгалтерия по обслуживанию учреждений культуры приводила в порядок двор дома № 18 на Рощинской улице с четверга – 20 и 21 апреля. В пятницу провел субботник и гатчинский «Водоканал»: силами 35 человек было собрано 27 мешков с мусором на Красносельском шоссе. По традиции в пятницу сотрудники газеты «Гатчинская правда» привели в порядок территорию около редакции на улице Хохлова.

Сотрудники Управления строительством Гатчинского района практически в полном составе вышли на уборку в девять утра и оперативно убрали участок Пушкинского шоссе от автозаправки «Газпром» до виадука на Киевском шоссе. Как заметил директор управления Игорь Ермолаев, за три года, что коллектив убирает этот участок, мусора стало заметно меньше. …Сознательность граждан повысилась?

Коллективу управления безопасности, гражданской защиты населения и территории Гатчинского района повезло меньше. На Красносельском шоссе – от поворота к дому № 52 по проспекту 25 Октября до поворота к Гатчинскому лесничеству, где убирались сотрудники, мусора было хоть отбавляй. Укромный уголок между домом № 56 на проспекте и шумовыми экранами на шоссе жители превратили в несанкционированную свалку.

Сотрудники отдела муниципального контроля совместно с отделом кадров и наград уборку проводили за домами № 18-а, № 18 и № 20 на Рощинской улице. Тут явно сказалась близость продуктовых и вино-водочных магазинов: банки из-под пива, пластиковые бутылки, одноразовые стаканчики, целую и битую стеклотару трудовой десант собрал в большом количестве. Убрали мусор, сухие листья, мешки погрузили в машину УБДХ.

Всего в этот день на уборке города и района работало около 2000 человек и более 40 организаций, было задействовано порядка 120 единиц техники. Совместными усилиями жители и трудовые коллективы собрали более 300 тонн мусора.

Следующий общегородской субботник состоится 6 мая, накануне Дня Победы.

Екатерина Дзюба