Анна Лушникова – призер Всероссийской олимпиады школьников

Город Казань – столица Республики Татарстан принял в этом году заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников по технологии. 227 школьников из 72 субъектов Российской Федерации приехали для участия в финальных соревнованиях.

Школьники соревновались в трех турах. Теоретический состоял из двух частей: компьютерное тестирование и творческое задание. Практический тур проводится по нескольким направлениям: «Общие практики», «Техника, технологии и техническое творчество», «Культура дома, дизайн и технология». Завершил олимпиаду третий тур – представление и защита домашнего проекта.

По итогам трех туров школьница из Гатчинского района Анна Лушникова стала призером заключительного этапа олимпиады.

Поздравляем Анну и ее наставника – педагога дополнительного образования «Информационно-методического центра» Гатчинского района Веру Овсеповну Лушникову за вклад в подготовку призера заключительного этапа ВсОШ!

Фото организаторов олимпиады