Барельефы Павловского собора Гатчины «прописались» в Рождествено

Как рассказали специалисты центра реставрации, элементы внешнего архитектурного убранства главного храма города Гатчины были заменены в ходе масштабных реставрационных работ, проводимых Реставрационной мастерской «Наследие» по заказу Дирекции по сохранению объектов культурного наследия Ленинградской области.

- Отреставрированные подлинные барельефы со стен собора будут музеефицированы, а это значит, что в скором времени их можно будет увидеть на наших выставках, рассмотреть близко и в подробностях, погружаясь в мысли о том, как их создавали, какой эстетикой и почему вдохновлялся автор, какую долгую историю они прошли, прежде чем стать частью музейного фонда, - рассказали специалисты центра реставрации.

Павловский собор (архитекторы Р.И. Кузьмин, К.А. Тон) в Гатчине был освящен в 1852 году, в советское время в здании находился кинотеатр. Во время Великой Отечественной войны купол был пробит снарядом, здание сильно пострадало, барельефы, созданные мастером И. Дылевым, сохранились лишь частично. Изображения апостолов Петра и Павла были утрачены, а барельефы святых равноапостольных царя Константина и его матери Елены, а также святителя Николая Чудотворца и равноапостольной Марии Магдалины чудом уцелели.

Фото: Международный центр реставрации